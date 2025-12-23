Trung Quốc: Việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu của quốc gia khác là vi phạm luật quốc tế

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho rằng Venezuela có đầy đủ quyền phát triển quan hệ và hợp tác với các quốc gia khác. Ông nhấn mạnh Bắc Kinh kiên quyết phản đối mọi biện pháp trừng phạt mang tính “đơn phương và bất hợp pháp”.

Một chiếc trực thăng quân sự của Mỹ bay gần một tàu chở dầu trong một cuộc đột kích mà Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi mô tả là vụ bắt giữ tàu này ngoài khơi bờ biển Venezuela diễn ra ngày 10/12/2025. Ảnh: Bộ trưởng Tư pháp Mỹ/Reuters

Trước đó, hôm 20/12, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã chặn bắt một tàu chở dầu thứ hai trong vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố “phong tỏa” tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào quốc gia Nam Mỹ này.

Theo các tài liệu liên quan, tàu chở dầu Centuries đã bốc hàng tại Venezuela dưới tên giả “Crag”, vận chuyển khoảng 1,8 triệu thùng dầu thô Merey của Venezuela hướng đến Trung Quốc. Số dầu này được cho là do Satau Tijana Oil Trading mua lại. Satau Tijana Oil Trading là một trong nhiều công ty trung gian tham gia vào các giao dịch bán dầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) cho các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc.

Nhà Trắng cáo buộc đây là một “con tàu mang cờ giả”, chở dầu nằm trong diện bị cấm vận và thuộc “hạm đội ngầm” của Venezuela. Trong khi đó, chính phủ Venezuela lên án vụ việc, gọi hành động chặn bắt tàu chở dầu của Mỹ là “một hành vi cướp bóc trắng trợn”.

Hiện Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Venezuela, với lượng mua chiếm khoảng 4% tổng nhu cầu nhập khẩu dầu của nước này.