Ông Trump khẩu chiến nảy lửa với ông Obama, hứng chỉ trích từ bà Clinton những ngày cuối tranh cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 29/10. Ảnh: AP.

Ông Obama đã chọc giận ông Trump khi chế giễu việc cải tạo Nhà Trắng thếp vàng của tổng thống đương nhiệm.

Cả hai ứng cử viên đều đang cố gắng khắc họa hình ảnh đảng đối lập là không thấu hiểu những lo lắng về kinh tế của cử tri khi người dân Mỹ đang phải vật lộn với giá cả tăng cao, một vấn đề trọng tâm trước cuộc bầu cử vào thứ Ba.

Trong chiến dịch vận động tranh cử cho đảng Dân chủ tại Morrow, Georgia hôm thứ Tư, ông Obama nói rằng ông Trump và những người ủng hộ ông đang tập trung vào những phát ngôn chế giễu của ông thay vì vấn đề lạm phát "và hy vọng rằng các bạn sẽ không nhận thấy hóa đơn của mình cao hơn và cuộc sống khó khăn hơn". Ông cũng cáo buộc chính phủ không có giải pháp cho các vấn đề thực tế.

Đáp lại, ông Trump cáo buộc ông Obama là người trịch thượng, đồng thời bác bỏ những lời phàn nàn về việc ông cải tạo Nhà Trắng.

Trong khi đó, hôm 30/10, cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton dự báo rằng đảng Dân chủ sẽ thắng cử và đưa ra lời cảnh báo gay gắt về những gì có thể xảy ra nếu đảng Cộng hòa phải chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần tới.

Trong một chương trình podcast, khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra "nếu ông Trump thua và thua đậm, Thượng viện, Hạ viện, về cơ bản là sẽ giáng cho ông ta một đòn đau", bà Clinton nói: "Tôi nghĩ mọi người cần chuẩn bị tinh thần rằng ông ta sẽ trở nên mất kiểm soát hơn và đáng buồn thay, nguy hiểm hơn, bởi vì như tôi đã đề cập trước đây, có một khái niệm trong tâm lý học hành vi cho rằng những người đang trong trạng thái mất mát sẽ càng liều lĩnh hơn."

Bà Clinton nói thêm: "Tôi nghĩ rằng ông ấy rất có thể sẽ phát động thêm các cuộc tấn công vào Iran, điều mà tôi nghĩ sẽ đặt thêm nhiều sinh mạng người Mỹ vào nguy hiểm, không chỉ binh lính mà cả thường dân. Và không chỉ ở Trung Đông, mà còn ở những nơi khác nữa".

Trong chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ năm nay, đảng Dân chủ đã cáo buộc Trump không thấu hiểu những mối quan tâm của người dân Mỹ bình thường, trong khi Trump liên tục hạ thấp tầm quan trọng của việc giá xăng tăng cao kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu.

Cựu Tổng thống Bill Clinton đã phát biểu trước các đảng viên Dân chủ ở Mississippi để kêu gọi các cử tri đi bỏ phiếu cho các ứng cử viên Dân chủ.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này sẽ quyết định liệu hai năm cuối cùng của ông Trump tại Nhà Trắng sẽ suôn sẻ với Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát hay sẽ bị cản trở bởi sự phản đối của đảng Dân chủ.

Theo phân tích dữ liệu bỏ phiếu của hãng tin AP, có gần 10 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu 5 ngày trước Ngày bầu cử, nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2022. Sự gia tăng này đặc biệt rõ rệt ở các bang có cuộc đua vào Thượng viện gay cấn.

Cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều hy vọng rằng sự gia tăng số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm sẽ có lợi cho họ trong cuộc tranh giành quyền kiểm soát Quốc hội, một cuộc bầu cử mà phần lớn phụ thuộc vào các vấn đề về khả năng chi trả và sự không được lòng dân của tổng thống .