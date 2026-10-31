Khủng hoảng hiến pháp ở Ba Lan tiếp tục leo thang, Tổng thống Nawrocki triệu tập các đảng phái họp khẩn cấp

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki và những người biểu tình tập trung bên ngoài trụ sở Tòa án Hiến pháp Ba Lan. Ảnh Getty Images/Ctvnews

Ba Lan đang rơi vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp nghiêm trọng sau khi lực lượng cảnh sát được triển khai với số lượng lớn, bao vây trụ sở Tòa án Hiến pháp tại thủ đô Warsaw ngày 30/10. Động thái diễn ra trong bối cảnh tranh chấp quyền lực giữa Thủ tướng Donald Tusk và Tổng thống Karol Nawrocki leo thang, sau quyết định đình chỉ Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Bogdan Święczkowski cùng Phó Chủ tịch Bartłomiej Sochański trong thời hạn một tháng.

Vụ việc lập tức làm bùng phát tranh cãi về tính hợp pháp của quyết định đình chỉ, quyền điều hành Tòa án và thẩm quyền can thiệp của các cơ quan nhà nước. Hai phe chính trị đưa ra những cách diễn giải hoàn toàn trái ngược, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tê liệt các thiết chế hiến pháp của Ba Lan.

Ngày 31/10: Tổng thống Ba Lan triệu tập các đảng phái tham vấn khẩn cấp

Trong diễn biến mới nhất ngày 31/10, Tổng thống Nawrocki triệu tập đại diện các lực lượng chính trị trong Quốc hội Ba Lan để tiến hành tham vấn khẩn cấp về tình hình đất nước.

Trong số những nhân vật chính trị được chú ý có Phó Chủ tịch Hạ viện Krzysztof Bosak, đại diện cho một lực lượng chính trị đối lập với chính phủ của Thủ tướng Tusk.

Việc Tổng thống chủ động triệu tập các đảng phái cho thấy ông muốn đưa cuộc khủng hoảng ra thảo luận ở cấp độ chính trị rộng hơn, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ đối với lập trường phản đối việc đình chỉ lãnh đạo Tòa án.

Động thái này cũng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Quốc hội Ba Lan bị chia rẽ sâu sắc về cải cách tư pháp, tính hợp pháp của các quyết định bổ nhiệm thẩm phán và quyền hạn của các cơ quan hiến pháp.

Cuộc tham vấn có thể trở thành diễn đàn quan trọng để các phe phái thể hiện lập trường, nhưng chưa đồng nghĩa với việc các bên đã đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết khủng hoảng.

Tổng thống Karol Nawrocki quyết định cắt ngắn chuyến thăm chính thức Senegal và lập tức trở về Ba Lan.

Thông báo trên mạng xã hội X, ông Nawrocki cho biết Tổng thống cần có mặt tại đất nước trong thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng đặc biệt nghiêm trọng này.

Ông Nawrocki phản đối quyết định đình chỉ ông Święczkowski và cấp phó, coi đây là hành động chiếm đoạt một thiết chế hiến pháp và đặt vấn đề về tính hợp pháp của toàn bộ quá trình can thiệp vào hoạt động của Tòa án.

Động thái trở về khẩn cấp của Tổng thống cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng, đồng thời đưa tranh chấp giữa hai nhánh hành pháp và tư pháp lên thành vấn đề chính trị cấp quốc gia.

Thủ tướng Tusk bảo vệ cải cách, phe đối lập cáo buộc Chính phủ lạm quyền

Thủ tướng Donald Tusk bảo vệ cách tiếp cận của chính phủ, tuyên bố trên mạng xã hội X rằng việc khôi phục pháp quyền sau nhiều năm mà ông mô tả là tình trạng vi phạm pháp luật dưới thời chính quyền PiS là một quá trình khó khăn nhưng cần thiết, đòi hỏi những hành động kiên quyết.

Trong khi đó, Chủ tịch đảng Luật pháp và Công lý (PiS) Jarosław Kaczyński cáo buộc Chính phủ sử dụng các thiết chế nhà nước để chống lại Tòa án Hiến pháp, đồng thời cảnh báo Ba Lan đang tiến gần đến tình trạng cai trị độc đoán.

Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Arkadiusz Mularczyk cũng gọi những diễn biến này là một cuộc đảo chính, cáo buộc các lực lượng được chính quyền hậu thuẫn đã xâm nhập trái phép vào khuôn viên Tòa án.

Cựu Thủ tướng Ba Lan, hiện là nghị sĩ Nghị viện châu Âu, Beata Szydło cũng chỉ trích Chính phủ Tusk, cho rằng cảnh sát đã được đưa vào một cơ quan tư pháp độc lập. Bà cáo buộc lực lượng bảo vệ tòa nhà và hồ sơ tư pháp bị sa thải, trong khi Phó Chủ tịch Tòa án bị ngăn cản tiếp cận trụ sở.

Những cáo buộc trên hiện là lập trường của các chính trị gia thuộc phe đối lập và cần được phân biệt với những kết luận pháp lý đã được xác lập.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ tranh chấp bổ nhiệm thẩm phán

Cuộc khủng hoảng hiện nay không xuất hiện đột ngột mà là kết quả của những bất đồng kéo dài về thành phần và tính hợp pháp của Tòa án Hiến pháp Ba Lan.

Đầu năm 2026, Tổng thống Nawrocki từ chối tuyên thệ cho ba trong số sáu thẩm phán do Quốc hội lựa chọn. Chính phủ của Thủ tướng Tusk cũng không công nhận tính hợp lệ của một số phán quyết được ban hành bởi các thẩm phán bổ nhiệm dưới thời chính quyền PiS trước đây.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Nawrocki và Chủ tịch Tòa án Święczkowski không chấp nhận một số thẩm phán được Hạ viện Ba Lan (Sejm) lựa chọn trong năm 2026.

Thẩm phán Korwin-Piotrowska trở thành nhân vật trung tâm của tranh chấp sau khi Tổng thống từ chối tuyên thệ cho bà và ông Święczkowski sau đó ngăn cản bà tham gia các phiên xét xử.

Vấn đề cốt lõi là các phe phái không thống nhất được ai có quyền quyết định thành phần hợp pháp của Tòa án, ai có thẩm quyền điều hành cơ quan này và những phán quyết nào cần được công nhận.