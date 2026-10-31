Đại giáo chủ Iran ra lệnh đáp trả không hạn chế với cuộc tấn công của Mỹ và Israel Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Mệnh lệnh được Văn phòng Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei công bố trưa nay, trong một tuyên bố chính thức. Tuyên bố nêu rõ các Tư lệnh quân đội Iran, được yêu cầu lập tức đáp trả không giới hạn về mặt địa lý, đối với mọi cuộc tấn công dù dưới bất kỳ cấp độ hay phương thức nào, từ Mỹ hoặc Israel.

Trước tuyên bố này, Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei cũng đăng thông điệp trên kênh Telegram, cảnh báo rằng nếu kẻ thù phát động tấn công quân sự hoặc khủng bố chống Iran, các lực lượng vũ trang của quốc gia Hồi giáo, sẽ quyết định thời gian và điều kiện để kết thúc chiến tranh.

Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Gulfif

Cảnh báo của Đại giáo chủ Iran đưa ra trong bối cảnh các nhà trung gian Qatar và Pakistan đang đẩy mạnh nỗ lực khôi phục hòa đàm, hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Washington và Tehran. Đồng thời, về phía Israel và Mỹ, 2 đồng minh đã 2 lần phát động chiến tranh chống Iran trong chưa đầy 1 năm, giới chức 2 nước liên tục úp mở khả năng mở lại chiến dịch quân sự mới vào Tehran để hoàn tất mục tiêu xung đột. Truyền thông khu vực và quốc tế cũng nhận định Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ ra lệnh tấn công Iran, ngay sau khi bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc vào ngày 3/11 tới đây.