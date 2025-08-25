Bão số 5 di chuyển thần tốc, người dân vùng tâm bão không nên ra đường vào chiều nay

Bão số 5 Kajiki di chuyển thần tốc

Bão Kajiki (Bão số 5) được các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định "rất đặc biệt". Trong đó, điều đặc biệt nhất và nguy hiểm nhất của Bão Kajiki là tốc độ di chuyển quá nhanh.

Đêm 22/8, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, sau đó mạnh lên thành bão. Trong suốt hơn hai ngày qua, bão liên tục di chuyển với tốc độ từ 20-25km/h. Vì vậy, chỉ hơn hai ngày, đến đêm 24/8, vùng mây bão đã bắt đầu gây ra gió mạnh và mưa lớn cho khu vực Bắc Trung Bộ và ven biển miền Bắc. Điều này khiến thời gian cho công tác ứng phó với một cơn bão mạnh như Kajiki là vô cùng cập rập và khẩn trương.

Tuy nhiên, một điều rất đáng lo ngại là khi gần bờ, bão di chuyển chậm lại, khoảng 15km/h. Tốc độ giảm cùng với đĩa mây rất rộng lớn và đậm đặc phía đông khiến cho thời gian tác động và quần thảo của bão trên đất liền sẽ kéo dài.

Bão số 5 gây mưa rất lớn cho các tỉnh Bắc Trung Bộ. Ảnh: Hùng Trần

Nếu Yagi tăng liên tục 8 cấp trong vòng 48 giờ đồng hồ, là cơn bão tăng cấp nhanh nhất trong lịch sử quan trắc trên Biển Đông thì Kajiki cũng không kém nhiều.

Khi vào Biển Đông đêm 22/8, đây chỉ là một áp thấp nhiệt đới cuối cấp 6, đầu cấp 7 nhưng đến chiều tối qua, khi di chuyển trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc, bão đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17. Thậm chí, khi quét qua phía Nam đảo Hải Nam ghi nhận gió mạnh cấp 14, giật trên cấp 17.

Như vậy chỉ trong vòng chưa đến hai ngày, bão Kajiki đã tăng lên gần 8 cấp, cùng với Yagi, trở thành những cơn bão tăng mạnh nhanh nhất trong lịch sử Biển Đông. Các chuyên gia lý giải, mặt biển rất ấm, đứt gió yếu, độ ẩm lớn đã khiến bão Kajiki thực sự "bùng nổ".

Không chỉ tại Việt Nam, Kajiki dự báo sẽ là cơn bão có sức tàn phá ghê gớm cho cả Lào, Thái Lan, trước đó là đảo Hải Nam của Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định, sau khi đổ bộ vào chiều và đêm nay, Kajiki rất có thể trở thành cơn bão lịch sử ở miền Trung.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, với nhiều cơn bão khác, khi di chuyển theo hướng Nam – Tây Bắc thì thường quét qua một lượt, mưa chủ yếu tập trung ở ven biển, còn vùng núi phía Tây thì ít mưa.

Nhưng riêng với cơn bão này, mưa bao phủ hầu khắp: từ ven biển, đồng bằng đến cả khu vực phía Tây. Do đó, lượng mưa ở Tây Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh sẽ rất lớn, đồng thời còn mở rộng sang Phú Thọ, Hòa Bình, rồi lên Lào Cai, Sơn La. Đây chắc chắn là những khu vực có mưa to, mưa lớn, vì vậy phải hết sức lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Nguy cơ này không chỉ dừng lại trong đêm nay. Dù hoàn lưu bão có suy yếu khi đi sang phía Lào thì tình trạng lũ quét, sạt lở vẫn còn kéo dài ít nhất 2–3 ngày tới.

Một yếu tố khác cũng rất đáng lưu ý: sau khi đi vào Nghệ An rồi di chuyển sang hướng Tây – Tây Bắc, bão mang theo lượng ẩm lớn gây mưa ở khu vực Thượng Lào. Một số lưu vực sông ở ta bắt nguồn từ bên Lào, nên mưa lớn ở Thượng Lào có thể gây lũ trên thượng lưu các con sông trong nước, chẳng hạn sông Cả (Nghệ An). Khả năng xuất hiện một đợt lũ ở thượng nguồn là có thể xảy ra.

Người dân vùng tâm bão không nên ra ngoài vào chiều nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 12h trưa ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18.5 độ Vĩ Bắc; 106.5 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 85km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 65km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 135km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay, khi bão di chuyển vào vùng biển Hà Tĩnh-Thanh Hóa, bão duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 15-16. Khi áp sát bờ biển Hà Tĩnh – Nghệ An cường độ có thể giảm xuống cuối cấp 13 đầu cấp 14. Trên đất liền khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực Nam Thanh Hóa-Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16 (Bán kính gió mạnh trên cấp 12 quanh tâm bão khoảng 50km);

Khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Sâu trong đất liền của khu vực Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh, cách bờ biển khoảng 50-70km, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; Sâu hơn trong đất liền, phần giáp Lào, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 7-8.

Thời gian gió mạnh nhất trên đất liền là từ 12 giờ đến 20 giờ ngày 25/8/2025. Thời gian bão bắt đầu đổ bộ từ 16-19 giờ, khu vực bão đổ bộ là phía Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, trọng tâm là khu vực tỉnh Nghệ An. Thời gian gió mạnh kéo dài từ 13 giờ trưa đến 19 giờ tối.

Từ sáng 25/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Hiện nay, nếu trong 1–2 giờ tới cấu trúc mây bão có xu hướng phân tán thì cường độ bão có thể giảm xuống dưới cấp 13, thấp hơn so với sáng sớm nay. Như vậy, trong 3–4 giờ tới, khu vực ven biển, đặc biệt là Nghệ An, phía Bắc Thanh Hóa và Bắc Hà Tĩnh có khả năng ghi nhận gió mạnh cấp 11–12, thậm chí có nơi đạt đến cấp 13. Tuy nhiên, bán kính gió mạnh cấp 12–13 của cơn bão này không lớn, chỉ khoảng 40–50 km. Do mạng lưới trạm quan trắc chưa dày đặc, nên chỉ khi hoàn lưu bão đi qua các trạm như Hoành Sơn, Kỳ Anh, TP Vinh, Quỳnh Lưu, Nghi Sơn, Hòn Ngư thì mới có thể đo đạc chính xác gió mạnh.

"Bão lần này rất mạnh. Theo hướng dẫn đã ban hành, gió từ cấp 12 trở lên có thể gây tốc mái hầu hết nhà cấp bốn, làm gãy cây, cột điện, hư hại hạ tầng không kiên cố. Đây là mức gió cực kỳ nguy hiểm. Trong vùng có gió mạnh từ cấp 10–12 trở lên, người dân tuyệt đối không ra ngoài, không đi lại, không trú ẩn trong nhà thiếu kiên cố. Cần tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn", ông Mai Văn Khiêm nói.