Lo ngại hệ thống đê biển vượt quá ngưỡng thiết kế khi bão số 5 đổ bộ

3 giờ tới là thời gian vàng để ứng phó với bão số 5

Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp Ban chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki), đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4, kết nối trực tuyến với điểm cầu ban chỉ huy quân sự các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, Trung tâm quốc gia Điều hành tìm kiếm cứu nạn, Cục Khí tượng - Thủy văn, và một số địa bàn trọng điểm...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki), đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương phải chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất ngay phương án huy động lực lượng trong vòng 3 giờ tới – "thời gian vàng" để triển khai các biện pháp ứng phó. "Theo dự báo, khoảng 11 giờ trưa nay bão số 5 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đất liền, vì vậy, chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian để chuẩn bị.

Ngay sau cuộc họp, các lực lượng, đơn vị và địa phương phải phân công thành các nhóm, tập trung giải quyết dứt điểm từng nhiệm vụ trọng tâm", Phó Thủ tướng nói. Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng phối hợp cùng các tập đoàn viễn thông Viettel, VNPT bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ chỉ đạo, điều hành. "Với bão số 5, nhiệm vụ quan trọng nhất là duy trì thông tin liên lạc và huy động lực lượng kịp thời, không để bị động, bất ngờ" – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngay sau cuộc họp tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Quân khu 4, sáng ngày 25/8 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra công tác hộ đê Hội Thống ở xã Đan Hải.

Hiện có hơn 200 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh và các lực lượng tham gia hộ đê Hội Thống ở xã Đan Hải. Trước đó, một số vị trí xung yếu dọc khu vực đê bị sạt lở, khoét hàm ếch nghiêm trọng, trong đó nhiều điểm sạt lở đã tiến gần vào chân tuyến đê Hội Thống.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chính quyền các cấp huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương gia cố đê trong thời gian nhanh nhất trước khi bão đổ bộ. Trong quá trình đó, cần đảm bảo an toàn về người. Đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình mưa bão để có kế hoạch giảm thiểu tối đa thiệt hại...

Lo ngại sức chống chịu của hệ thống đê biển

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, toàn bộ hệ thống đê biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị hiện được thiết kế chịu bão cấp 9–10, gió giật cấp 11. Tuy nhiên, bão số 5 dự báo có thể đạt cấp 11, giật cấp 13–14, vượt ngưỡng thiết kế. Nguy cơ lớn nhất là hiện tượng nước biển tràn qua mặt đê gây ngập lụt diện rộng, trong khi khả năng vỡ đê chỉ xảy ra ở một số điểm xung yếu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tại cuộc họp ứng phó với bão số 5 sáng nay.

"Hà Tĩnh được xác định là địa phương đáng lo ngại nhất. Tuyến đê Hội Thống (huyện Nghi Xuân) được đánh giá là trọng điểm xung yếu, đã được di dời dân cư khẩn cấp từ hôm qua. Ngoài ra, một số tuyến khác như đê Cẩm Nhượng, Hải Hà Dương, Cẩm Trung, Hữu Đức cũng nằm trong diện nguy hiểm cao", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Nghệ An có nhiều đoạn đê biển chưa đạt cao trình thiết kế. Nổi bật là tuyến đê Diễn Thành (huyện Diễn Châu) mới đạt khoảng 4 mét, thấp hơn quy chuẩn, có khả năng bị tràn khi sóng biển dâng cao 7–8 mét. Đây cũng là khu vực dự kiến bão đổ bộ trực tiếp, tâm bão có thể đi vào vùng Cửa Lò – Diễn Châu. Ngoài ra, đê Quỳnh Thọ, Long Vận (huyện Quỳnh Lưu) cùng các tuyến Lao Vân, Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc) cũng cần được tăng cường biện pháp phòng hộ.

Thanh Hóa có hai khu vực nguy cơ cao là đê biển Quảng Nham (huyện Quảng Xương) với cao trình thấp chỉ khoảng 2,8 mét; và khu vực Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) với các tuyến đê Hải Bình, Tĩnh Châu có thể chịu sóng lớn khi bão đi qua.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị các địa phương khẩn trương bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các vị trí trọng điểm, đồng thời phối hợp với Quân đội để sẵn sàng xử lý kịp thời tình huống khẩn cấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/8, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế có mưa bão.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Tp. Đà Nẵng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

Từ ngày 26/8, gió trên hầu khắp các vùng biển tiếp tục giảm. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế cấp 3, riêng vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 4; các vùng biển khác cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.