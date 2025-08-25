Hỏa tốc kích hoạt phương án điều hành bay ứng phó bão số 5

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) yêu cầu Trung tâm Khí tượng Hàng không tăng tần suất và chất lượng bản tin dự báo, phát hành kịp thời cảnh báo sân bay và cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho hoạt động bay.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ không lưu, bao gồm Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát không lưu TPHCM và các cơ sở điều hành bay liên quan, phải chuẩn bị và thực hiện linh hoạt phương án điều tiết hoạt động bay trước, trong và sau bão; phối hợp với các hãng hàng không để dự báo năng lực thông qua của sân bay; sẵn sàng phương án bay chờ, chuyển sân bay.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Kajiki. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Công ty Quản lý bay miền Bắc và Công ty Quản lý bay miền Trung phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ và Cảng hàng không để cung cấp dịch vụ linh hoạt theo tình hình đóng hoặc mở khai thác tại các cảng hàng không. Công ty Quản lý bay miền Nam bám sát diễn biến hoàn lưu bão, triển khai phương án ứng phó phù hợp với thực tế thời tiết.

Ban Chỉ huy VATM yêu cầu các đơn vị có nguy cơ ảnh hưởng khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó bão. Trung tâm khí tượng hàng không và Công ty Quản lý bay miền Bắc phối hợp với đơn vị quân đội để cung cấp thông tin thời tiết, phục vụ hoạt động huấn luyện A80.

Các đơn vị kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, điều hành để bảo đảm thông suốt; trong trường hợp thời tiết ảnh hưởng thiết bị kỹ thuật, cần phối hợp với ban kỹ thuật và ban không lưu thống nhất phương án dừng hoặc tắt thiết bị, đồng thời chuẩn bị phương án điều hành bay thay thế, báo cáo lãnh đạo tổng công ty để kịp thời triển khai.

Trung tâm Quản lý luồng không lưu theo dõi sát tình hình hoạt động bay để điều chỉnh phương án quản lý luồng; các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, đặc biệt miền Bắc và miền Trung, phải lập kế hoạch sớm nhằm tránh tình trạng bay dồn, bay chờ; lưu ý bảo đảm các phép bay quá cảnh khi điều chỉnh đường bay tránh bão.

Ban Chỉ huy yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới và bảo đảm an ninh trong dịp Quốc khánh 2/9.

Cục Hàng không Việt Nam tạm đóng cửa sân bay Thọ Xuân (từ 4h - 16h) và Đồng Hới (10h - 21h) trong hôm nay - ngày 25/8 để tránh bão số 5.

Theo Vietnam Airlines, tính đến hết ngày 24/8, hãng này đã hủy ít nhất 22 chuyến bay đến và đi từ các sân bay ở khu vực miền Trung như Đồng Hới, Phú Bài và Thọ Xuân.

Do ảnh hưởng của bão số 5, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới của Hãng hàng không Vietjet cũng phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, do hai sân bay này tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong ngày 25/8.

"Trong thời gian bão Kajiki đổ bộ Việt Nam, du khách cần di tản đến khu vực an toàn được chính quyền địa phương chỉ định, theo dõi thông tin, cập nhật số điện thoại đường dây nóng từ các kênh truyền thông chính thức. Đối với những du khách vẫn còn ở các khu vực bị ảnh hưởng, cần nỗ lực phối hợp với các đơn vị lữ hành và chính quyền địa phương địa phương để đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi bão đổ bộ", TTW khuyến cáo du khách đang nằm trong vùng ảnh hưởng của bão tại Việt Nam.