Lộ những kịch bản tiềm năng của Nhà Trắng ở Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tất cả mọi sự chú ý đang đổ dồn vào những động thái tiếp theo của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông cảnh báo sẽ tấn công Iran nếu Tehran tiếp tục đàn áp người biểu tình.

Theo một quan chức giấu tên, các phương án được trình bày cho Tổng thống Trump sẽ bao gồm cuộc tấn công có mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran và các cuộc tấn công mạng. Quan chức này nói thêm, chính quyền Mỹ muốn tránh những phương án gây ra tác động lớn đến dân thường. Vì vậy, các phương án được điều chỉnh để nhắm mục tiêu vào lực lượng quân sự của Iran sẽ được ưu tiên hơn.

“Chúng ta có thể tăng cường chiến dịch gây áp lực bằng nhiều cách”, một quan chức cho biết. “Cơ hội để tổng thống hành động rất nhỏ, nhưng người dân Iran đang rất tức giận”.

Theo nguồn tin của Politico, Tổng thống Trump chưa có bất kỳ kế hoạch điều động quân đội hay khí tài quy mô lớn nào. Tuy nhiên, Mỹ đã có sẵn một lực lượng đáng kể trong khu vực. Điều này được thể hiện trong cuộc tấn công hôm 10/1 nhằm vào các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, trong đó hơn 20 máy bay chiến đấu đã tấn công nhiều địa điểm.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh thân cận của ông Trump, cho biết trên chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News, rằng ông hy vọng Tổng thống Trump sẽ có hành động “thay đổi cuộc chơi” để ủng hộ những người biểu tình và răn đe các nhà lãnh đạo Iran.

Nếu Tổng thống Trump chọn cách tấn công, ông có thể sẽ nhắm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật, thậm chí cả các mục tiêu lãnh đạo, mặc dù “điều đó sẽ mất thời gian”, theo một cựu quan chức Mỹ từng làm việc về các vấn đề Iran.

Trong khi đó, các biện pháp phi quân sự sẽ bao gồm hành động trên mạng và hành động bí mật.

Tuy nhiên, một số người trong chính quyền lo ngại rằng hành động của Mỹ có thể sẽ phản tác dụng và làm leo thang căng thẳng ở Trung Đông.

Thượng nghị sĩ Mark Warner (đảng Dân chủ), thuộc Ủy ban Tình báo Thượng viện, đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump tập trung vào việc “thuyết phục phần còn lại của thế giới” để tăng cường áp lực từ bên ngoài lên Iran thay vì tiến hành một cuộc tấn công vào nước này.

“Tôi đứng về phía người dân Iran, nhưng điều tôi lo ngại là nếu chúng ta tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ lực, liệu điều đó có thực sự giúp đoàn kết người dân Iran không?”, ông Warner nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Jacqui Heinrich trên “Fox News Sunday”.

Thượng nghị sĩ Rand Paul (đảng Cộng hòa) đưa ra thông điệp tương tự, cảnh báo rằng một cuộc tấn công vào Iran có thể khiến người dân Iran quay lưng lại với Mỹ và tiếp tục ủng hộ lãnh đạo của họ.

“Tôi không nghĩ rằng Chính phủ Mỹ có nhiệm vụ can thiệp vào mọi phong trào đấu tranh trên toàn thế giới, và tôi tin rằng việc ném bom họ có thể gây ra tác dụng ngược”, ông Paul nói với người dẫn chương trình Martha Raddatz trên chương trình “This Week” của đài ABC.