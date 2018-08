Bão số 4 vào Nghệ An, nhiều lãnh đạo TP.Vinh đang đi du lịch

Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 10:08 AM (GMT+7)

Mấy ngày qua, trong khi các cơ quan ban ngành cả nước tích cực phòng chống cơn bão số 4 thì tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) xôn xao thông tin “Chủ tịch UBND thành phố này đi du lịch trời Âu bằng tiền đài thọ từ doanh nghiệp”.

Cụ thể, từ thông tin trên Facebook N.T (Nghệ An), “chuyến đi” được “tả” rất kỹ: “Còn 3 tháng cuối cùng của sự nghiệp chính trị, Chủ tịch UBND thành phố Vinh quyết định dành ra 17 ngày nghỉ phép để đi du lịch cùng các doanh nghiệp. Việc làm như một sự tri ân tới những lãnh đạo doanh nghiệp - những người đã đổ mồ hôi, nước mắt và... nhiều thứ khác nữa, để giúp đỡ ông, trong nhiệm kỳ của mình.

Ông Nguyễn Hoài An.

Ngay sau đó, thông tin về chuyến du lịch bằng “tiền doanh nghiệp” này của người đứng đầu UBND thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) được chia sẻ rộng rãi cùng nhiều bình luận trái chiều.

Trước thông tin đó, phóng viên Dân Việt đã vào cuộc xác minh thực hư vụ việc.

Theo đó, Quyết định số 3355/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh này là ông Lê Xuân Đại ký đồng ý và cho phép ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND thành phố Vinh nghỉ phép từ ngày 4.8 đến ngày 20.8 để đi du lịch nước ngoài.

Ảnh hưởng của bão, mưa lũ khiến 5 người chết tại Nghệ An.

Ngoài ra, Quyết định số 3272/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An cũng do chính ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh này ký cho phép cả ông Nguyễn Sỹ Diệu - Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Vinh; ông Trần Xuân Lễ - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng thành phố này được nghỉ phép từ ngày 4.8 đến ngày 20.8 cũng "để đi du lịch nước ngoài”.

Một thành viên trong đoàn du lịch cho biết, các ông Nguyễn Hoài An, Nguyễn Sỹ Diệu, Trần Xuân Lễ... được nhóm doanh nghiệp trẻ Nghệ An mời đi du lịch. Kinh phí do một số doanh nghiệp “trẻ” như Công ty CP Xây dựng Tân Thắng Nghệ An (lùm xùm vụ Giám đốc Công ty này là Nguyễn Đình Hoàng Thắng hành hung nữ bác sĩ tại Bệnh viện 115 Nghệ An khi ông Thắng đưa cháu của ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Trung Đô vào viện. Sau khi hành hung dã man bác sĩ, ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng chỉ bị phạt hành chính 3,6 triệu đồng), Công ty Đại Thắng (Nghệ An)...

Giám đốc doanh nghiệp đánh bác sĩ Bệnh viện 115 Nghệ An.

Trước thông tin đó, phóng viên Dân Việt tiếp tục liên hệ với ông Thái Thanh Hà - Chánh Văn phòng UBND thành phố Vinh thì ông Hà cho biết: “Anh Nguyễn Hoài An được lãnh đạo UBND tỉnh đồng ý cho nghỉ phép theo chế độ, được phê duyệt, đồng ý mới được đi. Anh ấy đi du lịch nước ngoài cũng đã có ý kiến của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo đồng ý. Kinh phí tự lo liệu”.

Phóng viên Dân Việt tìm hiểu thêm thì được biết, những người đi trong đoàn du lịch đợt này phần lớn đều sắp nghỉ hưu theo chế độ. Bản thân ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND thành phố Vinh cũng còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ.

Dư luận đâu quá khắt khe với việc lãnh đạo thành phố Vinh (Nghệ An) đi du lịch nước ngoài dài ngày. Nhưng điều đáng nói ở đây là việc những vị này đồng loạt xin nghỉ phép cùng thời điểm, du lịch cùng địa điểm và trong đoàn lại có nhiều doanh nghiệp “tháp tùng”.

Và càng nhạy cảm hơn trong khi cơn bão số 4 vào đất liền, Nghệ An đã có 5 người thiệt mạng thì bóng dáng lãnh đạo cao nhất của thành phố Vinh không thấy đâu. Đó cũng chính là mấu chốt gây phản ứng không tốt trong dư luận.