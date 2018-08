7 người chết sau bão số 4

Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 08:17 AM (GMT+7)

Tin bão số 4

Ngày 17-8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại nhiều nơi ở Nghệ An có mưa lớn, nước lũ trên sông suối dâng cao khiến nhiều nơi bị ngập sâu, cô lập.

Tại huyện Kỳ Sơn, nhiều bản ở xã Mỹ Lý bị cô lập, nhà dân ngập sâu trong nước. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết trên địa bàn huyện có 3 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ.

Tại các huyện Tương Dương, Quỳ Hợp, Con Cuông, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa..., nhiều xã bị ngập sâu. Mưa lớn còn khiến tuyến Quốc lộ 7, Quốc lộ 48 đoạn qua các huyện Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp bị sạt lở, ngập sâu gây ách tắc kéo dài.

Mưa lũ khiến nhiều nơi ở Nghệ An bị sạt lở, ngập sâu trong nước lũ Ảnh: ĐỨC NGỌC

Ở Thanh Hóa, 1 người bị lũ cuốn tử vong. Riêng huyện Mường Lát, mưa lũ gây sạt lở trục đường 15C và 36 điểm dọc các tuyến đường liên xã, liên huyện; cuốn trôi 2 ngôi nhà, 20 con trâu bò; ngập 6.000 m2 ao cá và 100 ha hoa màu.

Mưa lũ cũng làm 3 người chết ở Sơn La; gây ngập úng hàng trăm hecta lúa, hoa màu ở huyện Vân Hồ, Thuận Châu. Mưa lớn còn gây sạt lở, ngập lụt và ách tắc giao thông 28 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 16 đến 13 giờ ngày 17-8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 4, ngày 18-8, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và vùng núi Thanh Hóa - Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng Sơn La, Hòa Bình có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An.