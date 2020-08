Bão số 2 đi qua, miền Bắc tiếp tục mưa lớn kéo dài nhiều ngày tới

Chủ Nhật, ngày 02/08/2020 21:24 PM (GMT+7)

Bão số 2 đã suy yếu nhưng hoàn lưu của nó kết hợp cùng một rãnh áp thấp sẽ tiếp tục gây mưa lớn cho Bắc Bộ trong nhiều ngày tới.

Miền Bắc còn mưa lớn kéo dài trong những ngày tới. Ảnh minh họa.

Theo ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), đầu giờ chiều nay (2/8), bão số 2 – Sinlaku đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa. Chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở Hòn Dáu đã quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; ở trạm Văn Lý có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trên đất liền ven biển các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500mm; Ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Hồi 16 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền tỉnh Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2 kết hợp với rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão Hagupit ở phía Đông đảo Đài Loan nên mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/8.

“Trọng tâm mưa là khu vực trung du và vùng núi phía Bắc lượng mưa phổ biến từ từ 200-400mm, có nơi trên 500mm. Mưa to sẽ khiến cho nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ trong tăng cao những ngày tới”, ông Năng chia sẻ.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung về phòng chống thiên tai cho hay, tính đến 16h chiều 2/8, chưa ghi nhận thiệt hại về người cũng như tàu thuyền do ảnh hưởng của bão số 2.

Tuy nhiên, mưa lớn trong khi bão đổ bộ đã khiến một số nơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng bị ngập lụt nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Tại Hải Phòng, do ảnh hưởng của bão số 2, nhiều tuyến phố chính của TP bị ngập sâu từ 0,2 - 0,5m như: Cầu Đất, Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Cát Dài, Bạch Đằng... Đến 15 giờ, tình trạng ngập lụt vẫn chưa được cải thiện. Nhiều phương tiện tham gia giao thông bị ngập nước, chết máy.

Tại Nghệ An, một số huyện như Đô Lương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu đã có mưa lớn, có nơi ngập 1,5-1,7m gây hư hại nhiều hoa màu của người dân. Một số nơi bị nước lũ cô lập, sạt lở gây cản trở giao thông.

