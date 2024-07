Bão số 2 gây mưa cho Hà Nội như nào?

Vào 13 giờ chiều nay (22/7), tâm bão trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Đông. Bão số 2 đã mạnh lên cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và duy trì cường độ. Đến 1h ngày 23/7, tâm bão trên khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 100km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng tây bắc, đi vào đất liền Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng sáng đến trưa mai và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới. Đến 13h chiều mai (23/7), tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Trong 24-36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 1h ngày 24/7, tâm vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt – Trung với cường độ xuống dưới cấp 6.

Hà Nội có thể ngập úng do mưa bão.

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm 22/7, khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11. Khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 5-6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 quét qua, từ chiều tối nay (22/7) đến ngày 24/7, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong đó thời gian mưa lớn nhất tập trung từ đêm nay đến đêm 23/7.

Tổng lượng mưa các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì dự báo từ 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Các huyện Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Thị xã Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì thời gian này có mưa 60-120mm, có nơi trên 150mm

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng diện rộng tại Hà Nội từ đêm nay đến đêm 23/7.

