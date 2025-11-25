Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, diễn biến thế nào khi vào gần Nam Trung bộ?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 19 giờ ngày 25-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines.

Dự báo đường di chuyển của bão lúc 19 giờ ngày 25-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Dự báo, trong đêm nay, rạng sáng mai bão vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 15.

Tới 19 giờ ngày 26-11, tâm bão số 15 ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, có khả năng mạnh thêm lên cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm nằm từ 10,00 đến 14,50 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 114,00 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa.

Đến 19 giờ ngày 27-11, bão số 15 ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, tiếp tục có khả năng mạnh thêm lên cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10 km/giờ.

Vùng nguy hiểm được xác định từ 10,50 đến 15,00 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 112,00 độ Kinh Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa.

Bão số 15 gây biển động dữ dội, tàu thuyền nhanh chóng tránh trú

Do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định ban đầu về tác động trên đất liền. Theo đó, khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão số 15 có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ; cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ).