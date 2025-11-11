Bão Fung-wong tàn phá nặng nề Philippines, có thể vòng lại sau khi quét qua Đài Loan

Sáng sớm 11-11, một số khu vực ở đảo Luzon vẫn đang duy trì cảnh báo gió bão khi bão Fung-wong di chuyển theo hướng bắc, ra ngoài vùng trách nhiệm của Philippines (PAR), theo tờ Philstar.

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), vào lúc 4 giờ sáng, tâm bão nằm cách thị trấn Calayan (tỉnh Cagayan) khoảng 365 km về phía tây, di chuyển hướng bắc với vận tốc 15 km/giờ, sức gió mạnh nhất 120 km/giờ, giật tới 150 km/giờ.

“Fung-wong hiện đã ra khỏi vùng trách nhiệm của Philippines và dự kiến sẽ đổi hướng đi lên phía bắc, sau đó chếch về phía đông bắc trong phần lớn thời gian dự báo” - PAGASA cho biết.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy nhiều ngôi nhà bị ngập lụt ở thành phố Tuguegarao, tỉnh Cagayan, phía bắc Manila, ngày 10-11, sau khi sông tràn bờ do mưa lớn từ bão Fung-wong. Ảnh: AFP

Cơ quan này cũng cảnh báo Fung-wong có thể quay trở lại PAR vào tối 12-11, sau khi quét qua vào khu vực tây nam đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia (NDRRMC), số người thiệt mạng do siêu bão Fung-wong tại Philippines đã tăng lên 6 người.

Cảnh ngập lụt tại thị trấn Bagabag, tỉnh Nueva Vizcaya, sau khi bão Fung-wong quét qua. Ảnh: ABS-CBN

Báo cáo cập nhật lúc 6 giờ sáng 11-11 cho biết có 3 người chết ở vùng Cagayan Valley, và mỗi vùng Bicol, Tây Visayas, Đông Visayas ghi nhận 1 trường hợp tử vong. Ngoài ra, 13 người bị thương cũng đã được ghi nhận.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy nhiều ngôi nhà bị ngập lụt tại một ngôi làng ở thị trấn Tuao, tỉnh Cagayan, ngày 10-11, sau khi sông tràn bờ do mưa lớn từ bão Fung-wong. Ảnh: AFP

Tính đến nay, NDRRMC cho biết có 4.143 căn nhà bị hư hại tại các vùng Ilocos, Bicol, Tây Visayas, Đông Visayas, Zamboanga, Caraga và Bangsamoro (BARMM) do ảnh hưởng của bão.

Người dân lội qua dòng nước lũ trên đường phố ở thị trấn Pandan, tỉnh Catanduanes, trong lúc siêu bão Fung-wong hoành hành ngày 9-11. Ảnh: MDRRMO Pandan, Catanduanes

NDRRMC cho biết Fung-wong đã ảnh hưởng 2.358.476 người trên 15 vùng của Philippines. Trong đó, vùng Bicol ghi nhận số người bị ảnh hưởng cao nhất với 1.163.473 người (329.029 hộ), tiếp theo là vùng đảo Negros với 198.120 người (51.468 hộ) và vùng Đông Visayas với 186.532 người (53.053 hộ).

Trong tổng số hơn 2,3 triệu người bị ảnh hưởng, 1.068.834 người vẫn đang phải sơ tán, theo hãng tin Inquirer.

Theo NDRRMC, 267 khu vực thuộc 8 vùng vẫn còn ngập lụt. Bão cũng khiến 202 tuyến đường và 51 cây cầu không thể lưu thông.

Ngoài ra, 394 thành phố và đô thị bị mất điện, 20 khu vực bị gián đoạn nguồn nước, và 30 khu vực mất liên lạc.