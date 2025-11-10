Bão Fung Wong vào Biển Đông giật cấp 16, gây sóng biển cao đến 10m

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (10/11), bão Fung-Wong đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Bão Fung Wong vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14.

Dự báo đến 4 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão số 14 ở khoảng 19,2°N – 117,7°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/h. Vùng gió mạnh cấp 3 nằm trong phạm vi từ vĩ tuyến 15,0°N – 21,0°N, phía Đông kinh tuyến 116,0°E.

Đến 4 giờ ngày 12/11, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10–15 km/h, tâm bão ở khoảng 21,7°N – 118,7°E, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ gió không thay đổi, duy trì ở cấp 13, giật cấp 16, vùng gió mạnh cấp 3 mở rộng trong khoảng 17,5°N – 23,5°N, phía Đông kinh tuyến 116,0°E.

Đến 4 giờ ngày 13/11, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với vận tốc 15–20 km/h, đi lên vùng ven biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), vị trí khoảng 26,2°N – 126,5°E. Tại đây, bão suy yếu dần, sức gió giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 3 vẫn còn trải từ phía Bắc vĩ tuyến 19,5°N, phía Đông kinh tuyến 117,0°E, thuộc vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0- 10,0m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia), đánh giá Fung Wong là cơn bão bất thường vì vào cuối mùa các cơn bão thường theo hướng tây, thậm chí là tây tây nam và đổ bộ vào Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, cơn bão này lại lên phía bắc và đi ra ngoài Biển Đông.

Nguyên nhân là khi bão vào Biển Đông cũng là lúc nhánh áp cận nhiệt đới ở phía bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu đi và mở rộng hơn về phía nam của cơn bão. Cùng với đó, khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió tây trên cao nên nhiều khả năng đổi theo hướng đông bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Từ đầu năm, Biển Đông đã xuất hiện 13 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới, khiến 2025 trở thành năm có số bão nhiều thứ hai trong 30 năm qua, chỉ sau năm 2017 với 20 cơn. Các bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen và Kalmaegi đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn tại miền Bắc và miền Trung.