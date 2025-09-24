Bão số 10 xuất hiện nhanh, Biển Đông có thể hứng bão đôi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 23/9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế Bualoi. Hồi 7h ngày 24/9, tâm bão ở khoảng 9,8°N – 132,4°E. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 9 (75–88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Bão Bualoi sẽ vào Biển Đông, trở thành bão số 10 trong ngày 26/9.

Dự báo đến 7h ngày 27/9, bão Bualoi ở vị trí 14,3°N – 118,6°E, di chuyển vào Biển Đông với cường độ cấp 11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm gồm Bắc vĩ tuyến 12,0°N – 17,0°N, phía Đông kinh tuyến 117,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Cảnh báo diễn biến (72–120 giờ tới), bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/h, còn khả năng mạnh thêm.

Do tác động của bão, từ tối và đêm 26/9, vùng biển phía Đông Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9. Vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 14, sóng biển cao 5–7m, biển động dữ dội. Nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động tại khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Về diễn biến bão số 9, lúc 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Ở đặc khu Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; trạm Huyền Trân có gió giật mạnh cấp 8, trạm Song Tử Tây có gió giật cấp 8.

Ngoài ra, ngày và đêm 24/9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng đêm 24/9, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

Ngày 25/9, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6- 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật trên cấp 12; sóng biển cao 2,0-4,0m; ở vịnh Bắc Bộ sóng cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão đi qua 3,0-5,0m; biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Đắk Lắk đến Tp. Cần Thơ và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2,0- 4,0m; biển động mạnh. Từ đêm 25/9 gió giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: cấp 4. Bắc vịnh Bắc Bộ: cấp 3. Các khu vực khác: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió rất mạnh và sóng rất lớn.

Bão Ragasa hình thành ngày 18/9 từ áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, ba ngày sau tăng 8 cấp lên thành siêu bão và đến tối 22/9 vào Biển Đông đạt cực đại cấp 17 với sức gió 221 km/h. Ragasa vượt Yagi năm 2024 trở thành cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 70 năm qua.