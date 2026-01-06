Chính quyền ông Trump lên lịch làm việc với các công ty dầu mỏ Mỹ về Venezuela

Các cuộc gặp được xem là then chốt đối với tham vọng của Mỹ trong việc đưa các tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ quay trở lại quốc gia Nam Mỹ này, nơi gần hai thập kỷ trước chính quyền Venezuela đã nắm quyền kiểm soát các dự án năng lượng do Mỹ dẫn dắt.

Hình ảnh các đường ống dẫn dầu và một giàn bơm dầu tại một mỏ dầu gần hồ Maracaibo, ở Cabimas, Venezuela. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo 4 lãnh đạo trong ngành dầu khí am hiểu vấn đề, 3 tập đoàn lớn nhất của Mỹ là Exxon Mobil XOM.N, ConocoPhillips COP.N và Chevron CVX.N đến nay vẫn chưa có bất kỳ cuộc trao đổi nào với chính quyền Trump về việc ông Maduro bị lật đổ. Thông tin này trái ngược với tuyên bố cuối tuần qua của Tổng thống Trump rằng ông đã gặp gỡ tất cả các công ty dầu mỏ Mỹ, cả trước và sau khi ông Maduro bị bắt giữ.

“Cho đến nay, chưa có ai trong 3 công ty này thảo luận với Nhà Trắng về việc hoạt động tại Venezuela, dù là trước hay sau khi ông Maduro bị Mỹ bắt giữ”, một nguồn thạo tin cho biết hôm 5/1.

Theo các nhà phân tích, các cuộc họp sắp tới có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phục hồi sản lượng và xuất khẩu dầu của Venezuela – một cựu thành viên OPEC, sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, với loại dầu có thể được tinh chế tại các nhà máy lọc dầu chuyên dụng ở Mỹ. Tuy nhiên, để đạt được điều này sẽ cần nhiều năm cùng khoản đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD.

Hiện chưa rõ những lãnh đạo nào sẽ tham dự các cuộc gặp, cũng như việc các tập đoàn sẽ làm việc riêng lẻ hay theo hình thức tập thể. Nhà Trắng không bình luận trực tiếp về lịch làm việc, song khẳng định ngành dầu khí Mỹ đã sẵn sàng quay lại Venezuela.

“Các công ty dầu mỏ Mỹ đều sẵn sàng thực hiện những khoản đầu tư lớn tại Venezuela nhằm tái thiết cơ sở hạ tầng dầu khí đã bị phá hủy dưới chế độ Maduro bất hợp pháp”, người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers tuyên bố.

Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips hiện chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Trả lời NBC News, Tổng thống Trump cho biết chính phủ Mỹ có thể xem xét trợ cấp cho các công ty dầu khí nhằm hỗ trợ tái thiết ngành năng lượng Venezuela. Khi được hỏi liệu chính quyền đã trao đổi trước với các doanh nghiệp dầu khí về chiến dịch quân sự hay chưa, ông Trump khẳng định: “Không. Nhưng chúng tôi đã thảo luận về khả năng ‘nếu làm thì sẽ ra sao?’”.

Theo CBS News, các lãnh đạo của ba tập đoàn trên dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright vào ngày 8/1. Tuy nhiên, một lãnh đạo ngành dầu khí nói với Reuters rằng các công ty sẽ dè dặt trong việc thảo luận chung với Nhà Trắng do những lo ngại liên quan tới luật chống độc quyền.

Kế hoạch lớn, thách thức lớn

Hôm 3/1, lực lượng Mỹ đã tiến hành chiến dịch chớp nhoáng tại thủ đô Caracas, bắt giữ ông Nicolas Maduro trong đêm và đưa ông sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc liên quan tới khủng bố ma túy.

Ngay sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông kỳ vọng các tập đoàn dầu mỏ Mỹ sẽ chi hàng tỷ USD để khôi phục sản lượng dầu Venezuela, vốn đã giảm xuống chỉ còn khoảng một phần ba so với mức đỉnh trong hai thập kỷ qua do thiếu đầu tư và các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo những kế hoạch này sẽ gặp trở ngại lớn do hạ tầng xuống cấp, cùng những bất định sâu sắc liên quan tới tương lai chính trị, khung pháp lý và chính sách dài hạn của Mỹ đối với Venezuela.

Hiện Chevron là tập đoàn dầu khí Mỹ duy nhất còn hoạt động tại Venezuela. Trong khi đó, Exxon Mobil và ConocoPhillips từng có lịch sử đầu tư lâu dài tại nước này trước khi các dự án bị quốc hữu hóa dưới thời cựu Tổng thống Hugo Chavez. ConocoPhillips đang theo đuổi các vụ kiện đòi bồi thường hàng tỷ USD, còn Exxon từng tham gia các vụ trọng tài kéo dài sau khi rút khỏi Venezuela năm 2007.

Chevron hiện xuất khẩu khoảng 150.000 thùng dầu mỗi ngày từ Venezuela sang bờ Vịnh Mỹ, song trong những năm qua đã phải thận trọng điều chỉnh hoạt động để duy trì sự hiện diện tại đây.