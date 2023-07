Bão số 1 đang cách Quảng Ninh khoảng 450km, nhiều tỉnh đã cấm biển

Miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An mưa lớn từ đêm nay do ảnh hưởng của bão số 1. Ảnh minh họa

Miền Bắc mưa to do bão số 1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 15 giờ chiều nay (17/7), tâm bão số 1 Talim đang cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20 km/h.

Từ tối đến đêm nay, bão sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ. Sau đó, đến khoảng 13 giờ ngày mai (18/7), bão ở trên vùng bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Cơ quan khí tượng nhận định, khả năng cao bão số 1 sẽ đi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng. Trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão gồm các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình với cường độ gió bão mạnh cấp 9-10, sâu hơn trong đất liền có thể đạt cấp 7-8, giật cấp 10.

Tuy nhiên, đây là cơn bão mạnh và có hoàn lưu rộng nên phạm vi ảnh hưởng bao trùm cả Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Thời gian gió mạnh nguy hiểm nhất trên đất liền từ trưa và chiều 18/7.

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 17/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trên biển, từ khoảng chiều ngày 17/7, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 18/7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Hàng loạt tỉnh cấm biển

Quảng Ninh: UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi bắt đầu từ 15 giờ chiều nay (17/7).

Tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển xem xét tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi (có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước 18 giờ ngày 17/7); tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển.

Quảng Ninh cũng lên phương án để sơ tán 700 người trong trường hợp cần thiết.

Người dân bắt đầu các hoạt động ứng phó với bão số 1. Ảnh Báo Tiền Phong

Hải Phòng: UBND Thành phố dự kiến cấm biển từ 21 giờ tối nay (17/7), tạm dừng các hoạt động vận tải đường thủy nội địa, cầu qua sông, hệ thống cáp treo, khu vui chơi giải trí tại các khu du lịch biển.

Hải Phòng cũng yêu cầu căn cứ tình hình, diễn biến của bão, các địa phương chủ động thực hiện sơ tán người dân khi cần thiết; bảo đảm an toàn, ổn định cho người dân được sơ tán hoàn thành trước 7 giờ ngày mai (18/7).

Theo báo cáo của thành phố này, số lượng người dân dự kiến sơ tán khi cần thiết là gần 8.700 người.

Thái Bình: Tỉnh này đã yêu cầu nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi, dừng các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 12 giờ trưa nay (17/7).

Yêu cầu di dời số lao động nuôi trồng thủy sản, hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm các vùng bãi thấp ven sông, cửa sông, số ngư dân trên các phương tiện làm ăn trên sông, trên biển vào nơi an toàn; đóng các cửa khẩu, băng cắt qua đê biển, đê cửa sông. Hoàn thành trước 18 giờ tối nay.

Nam Định: UBND tỉnh cấm các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển từ 12 giờ ngày 17/7. Cấm biển từ 12 giờ ngày 17/7/2023 đến khi có tin bão cuối cùng. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố hoãn các cuộc họp chưa cấp bách để tập trung vào phòng chống bão số 1.

