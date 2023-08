Bão Sao La đang tiệm cận mức siêu bão, khả năng đi vào Biển Đông dịp 2/9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/8), bão Sao La đang đạt cường độ cấp 14 (siêu bão từ cấp 15 trở lên), giật cấp 16. Dự báo, trong 24h đến 36h tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc.

Đến khoảng ngày 30/8, bão có khả năng di chuyển vào khu vực biển phía bắc đảo Luzon (Philippines).

Cơ quan khí tượng nhận định, khả năng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, siêu bão Sao La sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023.

Dự báo đường đi và vị trí cơn bão Sao La (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Dự báo thời tiết trên đất liền 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9:

Khu vực Bắc Bộ:

Ngày 1-2/9: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C.

Ngày 3-4/9: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Trung Bộ:

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Ngày 1/9: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-29 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C.

Ngày 2-4/9: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất ngày phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Ngày 1-4/9: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Ngày 1-4/9: Ngày nắng, chiều và tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ C; ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

