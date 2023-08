Nghỉ lễ 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9, thời tiết cả nước diễn biến thế nào?

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 kéo dài 4 ngày, từ 1/9 đến hết ngày 4/9. Đây là kỳ nghỉ dài thứ 3 trong năm nay, chỉ sau Tết Nguyên đán Quý Mão (7 ngày) và dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - 30/4 - 1/5 (5 ngày).

Kỳ nghỉ lễ kéo dài sẽ là dịp để người dân lên kế hoạch về quê, đi du lịch hay tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí… Thời tiết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại cũng như kế hoạch này.

Nhiều nơi trên cả nước có nắng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023. Ảnh minh họa

Để người dân có cái nhìn bao quát hơn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định thời tiết về 4 ngày nghỉ lễ dịp 2/9.

Cụ thể:

Khu vực Bắc Bộ:

Đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Trung Bộ:

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Ngày nắng, chiều và tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ C; ở Nam Bộ phổ biến 29-32 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]