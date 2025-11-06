Bão Kalmaegi giật sập nhà, cây đè ôtô

Nhiều nhà dân, chợ tan hoang trong bão

Sau khoảng 4 tiếng quần thảo, hơn 22h mưa ngớt và gió giảm dần ở một số địa bàn, tuy nhiên hàng loạt hộ dân, cơ sở sản xuất bị tốc mái, đồ đạc ngổn ngang.

Cửa hàng máy tính trên đường Phạm Văn Đồng bị tốc hết mái, sụp khung cửa sắt. Ảnh: Đình Văn

Trên đường Phạm Văn Đồng, phường Sông Cầu (Phú Yên cũ), nhiều mái tôn bị gió vặn cong, xoắn lại nằm la liệt dưới mặt đường. Nhiều cây xanh gãy đổ, chắn một phần lối đi. Khi gió bớt mạnh, người dân bắt đầu dùng đèn pin, điện thoại dọn dẹp.

Ông Hòa mặc áo mưa, rọi đèn thu dọn lại khu vực trước nhà sau khi sức gió giảm. Ảnh: Đình Văn

Ông Hòa, 55 tuổi, cho biết trong lúc gió mạnh, tấm tôn dài khoảng 20 m từ nhà khác bị cuốn đâm thủng mái nhà ông, khiến nước dột vào bên trong. "Nhiều đồ đạc hư hại, ngổn ngang, nên cả đêm nay phải thức trắng để dọn dẹp tạm thời", ông nói.

Mái tôn bị gió thổi văng la liệt trên quốc lộ 19. Ảnh: Trần Hoá

Trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, hàng loạt mái tôn cũng bị gió cuốn bay xuống đường. Do ảnh hưởng bão, lượng xe qua lại ít nên chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Tương tự, tại khu vực chợ Nhơn Lý, phường Nhơn Lý và phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai), gió bão quét qua khiến nhiều kiốt bị tốc mái, bảng hiệu đổ sập.

Cảnh tan hoang ở chợ Nhơn Lý. Ảnh: Văn Tài