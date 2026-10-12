Ba Lan bắt giữ nghi phạm lên kế hoạch ám sát Thủ tướng

Trước đó, Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết cảnh sát đã nhận được thông tin về các vụ tấn công có thể nhằm vào Thủ tướng Donald Tusk và Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Cơ quan an ninh Ba Lan đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt vào ngày 11/10 sau khi nhận được thông tin về các vụ tấn công được lên kế hoạch và coi mối đe dọa này là vô cùng nghiêm trọng.

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Thủ tướng Donald Tusk bày tỏ cảm ơn lực lượng cảnh sát vì đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Người phát ngôn của Cơ quan Điều phối Dịch vụ Đặc biệt cho biết với truyền thông địa phương rằng nghi phạm bị bắt tại vùng Hạ Silesia và là công dân Ba Lan. Hiện danh tính của người này chưa được công bố.

Đại diện Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết kế hoạch trên bị phát hiện sau khi Cơ quan Bảo vệ Nhà nước, đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các bộ trưởng, cung cấp cho cảnh sát một email chứa thông tin về vụ tấn công. Các cơ quan chức năng cũng cảnh báo rằng các mối đe dọa nhằm vào quan chức Ba Lan đang ngày càng trở nên phổ biến.

Cùng ngày, gần 64.000 cơ sở giáo dục đã được kiểm tra và đến nay có gần 120 người bị bắt giữ sau các vụ bạo lực xảy ra trong khuôn viên trường học.