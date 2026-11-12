Bán quạt dạo, chửi bới hướng dẫn viên, người phụ nữ bị phạt 1,2 triệu đồng

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bán hàng rong chèo kéo khách, chửi bới và dùng quạt đuổi đánh hướng dẫn viên du lịch tại khu vực Tượng đài Cảm Tử (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công an phường Hoàn Kiếm đã xác minh, lập biên bản xử phạt người vi phạm tổng số tiền 1,2 triệu đồng.

Sáng 12/11, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường đã khẩn trương xác minh, mời người phụ nữ xuất hiện trong clip là Hà Thị Th. (SN 1987, quê Hưng Yên, hiện trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) đến làm việc.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bán quạt dạo lớn tiếng lăng mạ, dùng quạt đuổi đánh một nam hướng dẫn viên đang dẫn đoàn khách nước ngoài tham quan khu vực Hồ Gươm đã lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Theo chia sẻ của nam hướng dẫn viên, sự việc xảy ra ngày 11/11, khi anh dẫn đoàn khoảng 18 du khách nước ngoài tham quan gần Tượng đài Cảm Tử. Thấy người phụ nữ chào bán quạt với giá 100.000 đồng/chiếc và liên tục chèo kéo dù khách không có nhu cầu, anh đã nhắc các thành viên trong đoàn cảnh giác, tránh bị "chặt chém". Anh cũng gợi ý khách chỉ nên mua nếu người bán đồng ý mức giá 50.000 đồng/2 chiếc.

Nghe vậy, người bán hàng rong lập tức nổi nóng, dùng nhiều lời lẽ thô tục xúc phạm hướng dẫn viên và gia đình anh. Người này còn nhiều lần dùng quạt gõ vào chiếc điện thoại đang ghi hình.

Khi hướng dẫn viên đưa đoàn di chuyển về phía đền Ngọc Sơn để tránh căng thẳng, người phụ nữ vẫn bám theo chửi bới, dùng quạt đuổi đánh. Người này chỉ rời đi khi một số du khách nước ngoài lên tiếng can ngăn.

Người phụ nữ vi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: T.D.

Tại buổi làm việc, Công an phường Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử phạt hành chính bà Th. tổng số tiền 1,2 triệu đồng với hai hành vi: gây mất trật tự tại nơi công cộng (750.000 đồng) và bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè tại tuyến phố có quy định cấm bán hàng rong (450.000 đồng).

Ngoài xử phạt, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, nhắc nhở bà Th. về văn hóa ứng xử, góp phần giữ gìn hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện của Thủ đô.