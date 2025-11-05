Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện về ứng phó bão Kalmaegi

Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia được gửi cho UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, các Bộ, ngành liên quan về việc triển khai những biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão Kalmaegi.

Theo Công điện, bão Kalmaegi có khả năng đổ bộ đất liền nước ta, trọng tâm các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, gió giật cấp 14-15.

Bão gây mưa lớn từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk

Dự báo hoàn lưu bão gây mưa rất to tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to, phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm.

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng. Trong bối cảnh khu vực Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của đợt mưa, lũ lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề, để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ đạo đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 208 ngày 4-11.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu UBND các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, các Bộ, ngành liên quan triển khai biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi. Ảnh: Nguyễn Yên

Đối với tuyến biển, Ban chỉ đạo yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về phạm vi, cường độ của bão để khẩn trương di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn sớm hơn so với bình thường.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 10,0-14,0N; phía Đông kinh tuyến 114,5E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu tổ chức sắp xếp, quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú; tuyệt đối không cho người ở lại tàu trong thời điểm bão đổ bộ và không quay trở lại tàu khi chưa đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại đáng tiếc về người.

Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển.

Các địa phương căn cứ tình hình cụ thể, quyết định việc cấm biển, trong đó lưu ý thời gian cấm biển sớm hơn so với các cơn bão trước đây. Khẩn trương di dời người dân trên tàu thuyền, các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao ngập sâu đến nơi an toàn. Cùng đó là sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Sẵn sàng phương án sơ tán dân

Với khu vực đất liền, Ban chỉ đạo yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ vừa qua; sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Các địa phương vùng trọng tâm ảnh hưởng của bão, mưa lũ sớm có kế hoạch và quyết định cho học sinh nghỉ học trước khi bão đổ bộ và mưa lũ sau bão. Tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn.

“Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, nhất các hồ chứa nhỏ đã đầy nước do mưa lớn trong khu vực trong thời gian vừa qua; chỉ đạo chủ hồ, các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành xả nước dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là các tỉnh trọng tâm bão đổ bộ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du”, Ban chỉ đạo nêu rõ trong công điện.

Ban chỉ đạo yêu cầu cơ quan dự báo khí tượng thủy văn ở Trung ương và địa phương tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão, cung cấp thông tin dự báo đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với bão, mưa lớn theo quy định. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ.