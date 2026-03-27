Bãi bỏ Nghị định 100, cơ quan chức năng xử lý vi phạm giao thông như thế nào?

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Điểm đáng chú ý, nghị định này chính thức bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019/NĐ-CP, văn bản trước đây quy định xử phạt vi phạm hành chính trong cả hai lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo đại diện Cục CSGT, việc bãi bỏ Nghị định 100 không đồng nghĩa với việc dừng xử phạt vi phạm giao thông. Thay vào đó, động thái này nhằm tách bạch rõ ràng các quy định theo từng lĩnh vực chuyên ngành, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật.

Hoàn thiện hệ thống pháp lý theo hướng chuyên sâu

Trước đó, Chính phủ đã lần lượt ban hành các nghị định điều chỉnh riêng cho từng lĩnh vực. Cụ thể, Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là văn bản lần đầu tiên áp dụng cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 100.

Tiếp đó, ngày 22/12/2025, Nghị định 336/2025/NĐ-CP tiếp tục được ban hành nhằm điều chỉnh các quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời loại bỏ toàn bộ nội dung liên quan đến đường sắt.

Như vậy, sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung và tách riêng theo từng lĩnh vực quản lý, Nghị định 100 đã chính thức hoàn thành “sứ mệnh lịch sử” và bị bãi bỏ toàn diện.

Không có “khoảng trống pháp lý” trong xử phạt giao thông

Đại diện Cục CSGT khẳng định, hiện nay các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ vẫn được xử lý theo các nghị định chuyên ngành hiện hành, trong đó có cơ chế trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đối với các hành vi vi phạm thuộc những lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhưng có liên quan đến giao thông mà chưa được quy định cụ thể trong các nghị định chuyên ngành, việc xử lý sẽ căn cứ theo quy định xử phạt vi phạm hành chính của từng lĩnh vực tương ứng.

Được ban hành ngày 30/12/2019, Nghị định 100/2019/NĐ-CP từng là văn bản quan trọng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, thay thế Nghị định 46/2016.

Điểm nổi bật của nghị định này là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với nhiều hành vi nguy hiểm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn. Người điều khiển ô tô, xe máy nếu có nồng độ cồn đều bị xử phạt nghiêm khắc, kèm theo hình thức tước giấy phép lái xe trong thời gian dài.

Những quy định quyết liệt này đã góp phần thay đổi rõ rệt thói quen sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Nghị định 100 được đánh giá là bước ngoặt trong việc siết chặt kỷ cương, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Việt Nam.

Việc thay thế và phân tách các quy định xử phạt theo từng lĩnh vực chuyên ngành được kỳ vọng sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, giúp công tác quản lý giao thông ngày càng hiệu quả và sát thực tiễn hơn.