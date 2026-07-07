Chiều 7/7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Hội nghị công bố các quyết định của Đảng ủy Chính phủ về cơ quan Đảng ủy Chính phủ; quyết định của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Theo đó, Đảng ủy Chính phủ đã quyết định thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ và đổi tên Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ thành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Chính phủ; phân công bà Nguyễn Thị Tuyến làm Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Chính phủ; phân công ông Lại Xuân Lâm làm Phó Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Tuyến và ông Lại Xuân Lâm. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ là dấu mốc quan trọng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Chính phủ, nâng cao hiệu quả tổ chức, hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thời gian qua Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Những kết quả trong 6 tháng đầu năm đã được ghi nhận, đánh giá cao.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương những nỗ lực, đóng góp của tập thể cơ quan Đảng ủy Chính phủ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị bà Nguyễn Thị Tuyến và ông Lại Xuân Lâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ, cơ quan Đảng ủy Chính phủ; cùng tập thể cán bộ, đảng viên chung sức, đồng lòng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bà Nguyễn Thị Tuyến nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: VGP

Chúc mừng bà Nguyễn Thị Tuyến được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, cống hiến của cá nhân đồng chí trong quá trình công tác; đồng thời nhấn mạnh đây cũng là niềm tự hào, vinh dự của Đảng bộ Chính phủ.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ xúc động, vinh dự khi được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và coi đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, cống hiến của bản thân cùng các tập thể nơi từng công tác.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo và hứa cùng tập thể cơ quan Đảng ủy Chính phủ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.