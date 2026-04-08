Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Sáng 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Phạm Gia Túc đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Phạm Thắng

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh 50 tuổi, quê Hưng Yên; tiến sĩ Luật; Ủy viên dự khuyết khóa 12, ủy viên Trung ương hai khóa 13, 14.

Ông bắt đầu sự nghiệp tại Ban Nội chính Trung ương, sau đó công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, trải qua các vị trí Vụ phó Pháp luật, Phó vụ trưởng, Vụ trưởng Thư ký, Thư ký Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 10/2014, ông được luân chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk trong 5 năm, trước khi trở lại làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 4/2021, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trong 3 năm. Tháng 8/2024, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tư pháp.

Tại Đại hội Đảng 14 tháng 1/2026, ông tái cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.

Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp, đầu mối điều phối hoạt động của các cơ quan Đảng, tham mưu quản lý tài chính, tài sản và bảo đảm điều kiện hoạt động của Trung ương Đảng.