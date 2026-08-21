Áp thấp nhiệt đới quần thảo trên Vịnh Bắc Bộ, 6 tỉnh thành có mưa to nhất

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão ngay trên Vịnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Hồi 7 giờ ngày 21/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.

Áp thấp nhiệt đới sẽ quần thảo trên Vịnh Bắc Bộ những ngày tới.

Đến 7 giờ ngày 22/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3-5 km/h. Tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 190 km về phía Đông và cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Đông Bắc.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, trong khu vực có tọa độ từ 107,0-110,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu.

Đến 7 giờ ngày 23/8, bão chuyển hướng Tây, tốc độ khoảng 3-5 km/h. Tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 150 km về phía Đông và cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100 km về phía Bắc.

Thời điểm này, bão duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc, trong khu vực có tọa độ 106,5-110,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tiếp tục được cảnh báo trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm về phía Nam, mỗi giờ đi được 3-5km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-3,5m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

6 tỉnh thành có mưa lớn nhất

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, áp thấp nhiệt đới nằm trên một dải hội tụ nhiệt đới, trục của dải hội tụ nhiệt đới này đi qua khu vực giữa nam đồng bằng Bắc bộ và khu vực Bắc Trung bộ. Với đặc điểm duy trì hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, di chuyển chậm, trong khi trường dòng dẫn quy mô lớn và tương tác với các hệ thống thời tiết xung quanh còn thay đổi.

Nhiều tỉnh thành có mưa rất lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Tuấn Anh

Vì vậy, các mô hình dự báo đến thời điểm hiện tại vẫn có sự phân tán nhất định về quỹ đạo, cường độ và khu vực ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền. Theo số liệu hiện tại, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra 2 kịch bản rủi ro thiên tai.

Ở kịch bản thứ nhất, áp thấp nhiệt đới có khả năng cao (60 - 70%) mạnh lên thành bão khi đi vào vịnh Bắc bộ, cường độ gió mạnh cấp 8, di chuyển chậm lên phía bắc và đổ bộ vào ven biển Đông Bắc bộ.

Trong kịch bản này, mưa lớn ở miền Bắc gia tăng trở lại từ ngày hôm nay và tập trung ở khu vực phía đông Bắc bộ. Trong đó, các tỉnh, thành: Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh có mưa to đến rất to.

Ở kịch bản thứ hai có xác suất xảy ra khoảng 30 - 40%. Sau khi vào vịnh Bắc bộ, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, tiếp tục đi chậm về phía tây và đổ bộ vào khu vực phía nam vùng đồng bằng Bắc bộ rồi suy yếu.

Ở kịch bản này, hoàn lưu bão sẽ gây ra mưa to đến rất to tại phía đông Bắc bộ, mưa tập trung từ ngày 22 - 25.8.

Ông Mai Văn Khiêm lưu ý, các kịch bản này sẽ còn thay đổi khi áp thấp nhiệt đới di chuyển sâu vào vịnh Bắc bộ trong 1 - 2 ngày tới. Các địa phương, người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tình hình thiên tai, gió mạnh, mưa giông trên Biển Đông trong các bản tin tiếp theo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.