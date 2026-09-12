Áp thấp nhiệt đới hướng vào vùng biển Đà Nẵng, 15 tỉnh thành ứng phó

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 tiến vào đất liền

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam; cách Tp. Đà Nẵng khoảng 230km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Áp thấp nhiệt đới hướng vào vùng biển Đà Nẵng.

Đến 13h ngày 13/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, ở vị trí 17,1N-108,1E, trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế, cách Quảng Trị khoảng 130 km về phía đông và cách TP Huế khoảng 90 km về phía đông bắc. Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ 14,0N-18,5N; 107,0E-111,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại phía tây đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Đến 13h ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15 km/h, ở vị trí 17,8N-105,3E, trên khu vực Trung Lào. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm từ 16,0N-19,0N, phía tây kinh tuyến 109,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng.

Trên biển, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

13 tỉnh, thành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Ngày 12/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc các văn bản số 49/BCĐ-BNNMT ngày 08/9/2026, văn bản số 50/BCĐ-BNNMT ngày 11/9/2026 và tập trung một số nội dung sau:

Đối với tuyến biển, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 14,0-18,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108,0-112,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển dự báo ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới; Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, chủ động quyết định việc cấm biển. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với trên đất liền khu vực trọng tâm ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, đối với vùng đồng bằng, cần rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển; Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều, nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công;

Chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt; Tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công. Kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện để duy trì hoạt động, không gián đoạn trước, trong và sau thiên tai; Chủ động tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Đối với vùng núi, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Danh sách 13 tỉnh, thành ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.