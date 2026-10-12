Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ mang giường, chuồng chó chặn lối đi

Hình ảnh chiếc giường chắn lối đi chung và bà Chi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố Tạ Thị Chi (SN 1973, trú tại xã Hoài Đức, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an xã An Khánh (Hà Nội) nhận được thông tin vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra vào sáng 13/9 tại thôn Tiền Phong.

Qua xác minh ban đầu, năm 2010, gia đình bà Chi ký hợp đồng vay ngân hàng, tài sản thế chấp là thửa đất tại thôn Tiền Phong.

Do gia đình bà Chi không có khả năng trả nợ. Đến năm 2022, ngân hàng tiến hành thu hồi thửa đất này, tổ chức bán đấu giá tài sản.

Sau đấu giá, ông L.V.Đ (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất. Tháng 4/2026, UBND xã An Khánh tiến hành cưỡng chế và giao cho ông Đ.

Tiếp đó, ông Đ. đã ủy quyền cho anh N.H.V trú tại xã An Khánh, Hà Nội tiến hành xây dựng công trình nhà ở.

Trong các ngày 12 và 13/9, khi anh V. tiến hành xây dựng thì xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với bà Chi. Người phụ nữ này cho rằng mảnh đất đang tranh chấp, không được tiến hành hoạt động xây dựng.

Bà Chi đã kê 1 chuồng chó, 1 giường tại khu vực ngõ đi chung trước thửa đất bị cưỡng chế.

Khi anh V. cùng tốp thợ đi vào khu đất để tiến hành xây dựng, bà Chi nhiều lần có hành vi chặn xe máy giữa lối đi, khóa cổ xe để anh V. không vào được.

Đáng chú ý, Công an xã An Khánh nhiều lần tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và nhắc nhở bà Chi về việc chấp hành quy định của pháp luật, tuy nhiên người phụ nữ vẫn tiếp tục có hành vi cản trở những người tham gia xây dựng công trình trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.