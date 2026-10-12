Chiến hạm Mỹ mang “lời nguyền xui xẻo”, suýt đánh trúng tàu chở tổng thống

Lịch sử hải quân ghi nhận nhiều con tàu gặp số phận bi thảm, từ tàu RMS Titanic đến SS Andrea Doria. Trong Thế chiến II, nhiều chiến hạm cũng bị đánh chìm trong những trận giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, USS William D. Porter (DD-579), tàu khu trục lớp Fletcher của Mỹ được đưa vào biên chế tháng 7/1943, lại nổi tiếng bởi chuỗi sự cố bất thường trong quá trình hoạt động, khiến con tàu thường được nhắc đến như một trong những chiến hạm kém may mắn nhất cuộc chiến.

Tàu khu trục USS William D. Porter. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu William D. Porter hoạt động tại nhiều khu vực, từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, trước khi bị máy bay Nhật Bản đánh chìm vào tháng 6/1945. Tuy nhiên, vụ việc này chỉ là dấu mốc cuối cùng trong hàng loạt sự cố mà con tàu từng gặp phải. Đáng chú ý, nhiều sự cố xảy ra trong chuyến hộ tống Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đến châu Âu trên thiết giáp hạm USS Iowa (BB-61) - một trong những chiến hạm nổi bật của Hải quân Mỹ trong Thế chiến II.

Chuyến đi bắt đầu bằng sự cố liên quan đến mỏ neo, sau đó là vụ nổ bom ngoài ý muốn và nhiều tình huống khiến thủy thủ đoàn phải phá vỡ quy tắc giữ im lặng vô tuyến. Nghiêm trọng nhất, tàu William D. Porter từng phóng nhầm ngư lôi về phía USS Iowa, buộc thủy thủ đoàn phải khẩn cấp cảnh báo để thiết giáp hạm kịp thời cơ động tránh né.

Sau sự cố này, tàu William D. Porter được điều đến Bermuda để phục vụ công tác điều tra của Hải quân Mỹ. Chuỗi trục trặc, sai sót trong thao tác và những vấn đề về quy trình tác chiến đã góp phần tạo nên danh tiếng đặc biệt của con tàu trong lịch sử hải quân Mỹ.

Những sự cố liên tiếp của USS William D. Porter

Chuyến chạy thử của USS William D. Porter ban đầu diễn ra thuận lợi, nhưng các sự cố nhanh chóng xuất hiện. Ngày 12/11/1943, khi rời cảng Norfolk, bang Virginia, thủy thủ đoàn không thu mỏ neo đúng cách. Chiếc neo quét qua boong một tàu khu trục khác, làm hỏng lan can và cuốn trôi các xuồng cứu sinh.

Ngày hôm sau, tàu William D. Porter vô tình làm rơi một quả bom chìm xuống biển. Quả bom phát nổ dưới nước do chưa được kích hoạt cơ chế an toàn. Sau đó, một con sóng lớn ập vào tàu, cuốn một thủy thủ xuống biển khiến người này thiệt mạng. Sóng cũng làm ngập một nồi hơi, buộc tàu phải giảm tốc độ để sửa chữa.

Thủy thủ đoàn phát tín hiệu vô tuyến cho USS Iowa để thông báo tình hình, phá vỡ quy tắc giữ im lặng vô tuyến trong quá trình hoạt động. Sự việc khiến Đô đốc Ernest J. King, Tư lệnh Tác chiến Hải quân Mỹ, không hài lòng.

Rắc rối tiếp tục xảy ra trong một cuộc diễn tập phóng ngư lôi. Theo kịch bản, tàu William D. Porter thực hành tấn công USS Iowa bằng ngư lôi đã tháo kíp nổ. Tuy nhiên, một quả ngư lôi thực sự được phóng về phía thiết giáp hạm.

Thiếu tá Wilfred Walter, chỉ huy tàu William D. Porter, lập tức tìm cách cảnh báo USS Iowa bằng tín hiệu đèn. Khi biện pháp này không hiệu quả, thủy thủ đoàn buộc phải phát tín hiệu vô tuyến, một lần nữa vi phạm quy tắc giữ im lặng vô tuyến. Nhờ nhận được cảnh báo kịp thời, USS Iowa cơ động tránh được quả ngư lôi.

Sau đó, tàu William D. Porter được điều đến Bermuda để Hải quân Mỹ điều tra vụ việc. Kết quả điều tra xác định Chuyên viên Ngư lôi trưởng Lawton Dawson đã quên tháo kíp nổ của ngư lôi. Ông bị tuyên án 14 năm lao động khổ sai, nhưng sau đó được Tổng thống Mỹ miễn thi hành án.

Sau khi vụ việc được giải quyết, tàu William D. Porter tiếp tục nhiệm vụ và gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương. Ngày 29/12/1943, con tàu đến Dutch Harbor, Alaska.

Những sự cố tại Thái Bình Dương và số phận cuối cùng

Những rắc rối của USS William D. Porter không chấm dứt khi con tàu chuyển sang hoạt động tại Thái Bình Dương. Trong một buổi tiệc mừng năm mới năm 1944, một thủy thủ say rượu vô tình khai hỏa khẩu pháo của tàu. Quả đạn nặng khoảng 25 kg bay về phía khu nhà của chỉ huy căn cứ, nơi đang diễn ra hoạt động mừng năm mới. Vụ việc không gây thương vong.

Trong 8 tháng tiếp theo, tàu William D. Porter thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại Thái Bình Dương, tham gia các hoạt động quân sự ở quần đảo Kuril và sau đó góp mặt trong trận Vịnh Leyte.

Năm 1945, con tàu tham gia chiến dịch đổ bộ lên Okinawa, Nhật Bản. Tại đây, tàu thực hiện nhiệm vụ yểm trợ lực lượng đổ bộ của Thủy quân lục chiến Mỹ và cảnh giới phòng không. Trong các trận giao tranh, William D. Porter tuyên bố bắn hạ sáu máy bay đối phương, đồng thời sử dụng pháo hạm tấn công các mục tiêu trên đất liền.

Tuy nhiên, những tháng ngày cuối cùng của con tàu cũng nhanh chóng đến. Ngày 10/6/1945, một máy bay ném bom bổ nhào Aichi D3A1 của Nhật Bản lao về phía tàu William D. Porter. Con tàu cơ động né tránh, khiến máy bay không đâm trực tiếp vào thân tàu mà rơi xuống biển.

Tuy nhiên, xác máy bay tiếp tục trôi xuống bên dưới thân tàu rồi phát nổ. Vụ nổ gây hư hại nghiêm trọng, khiến tàu khu trục mất khả năng tiếp tục hoạt động. Thủy thủ đoàn nỗ lực cứu tàu trong nhiều giờ nhưng không thành công, cuối cùng buộc phải rời tàu.

USS William D. Porter chìm xuống biển ngày 10/6/1945. Toàn bộ thủy thủ đoàn được cứu sống, khép lại hành trình của chiến hạm gắn liền với hàng loạt sự cố trong Thế chiến II.