Bốn năm xung đột Nga - Ukraine qua những con số

Thiệt hại và thương vong

Các cuộc giao tranh đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng ở Ukraine. Toàn bộ các thành phố ở phía đông và nam Ukraine, trong đó có Bakhmut, Toretsk và Vovchansk, đã bị san phẳng.

Theo Cơ quan Rà phá Bom mìn của Liên Hợp Quốc, khoảng 1/5 diện tích Ukraine có bom mìn hoặc vật liệu nổ chưa nổ.

Khoảng 5,9 triệu người Ukraine đã sơ tán ra nước ngoài, và 3,7 triệu người khác phải di tản trong nước.

Phụ nữ và trẻ em Ukraine sơ tán sang Ba Lan từ đầu xung đột. (Ảnh: AP)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng này cho biết, 55.000 binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát. Nhiều người khác vẫn đang mất tích. Trong khi đó, Nga chưa đưa ra bản cập nhật chính thức nào về tổn thất nhân lực kể từ tháng 9/2022.

Tiền tuyến & ngoại giao

Tính đến giữa tháng 2, Mátxcơva đã kiểm soát khoảng 19,5% vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine, theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW).

Những bước tiến của quân đội Nga trong năm 2025 là lớn nhất kể từ năm 2022, nhưng tốc độ tiến quân hiện đã chậm lại đáng kể so với những tháng đầu chiến dịch, theo dữ liệu của ISW. Điện Kremlin đang thúc đẩy việc kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk và ngăn cản phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Ukraine cho rằng việc nhượng bộ là bất khả thi về mặt hiến pháp và không thể chấp nhận được đối với phần lớn người dân Ukraine.

Kinh tế

Cuộc chiến đã tàn phá nền kinh tế Ukraine và gây áp lực rất lớn lên nền kinh tế Nga. Sau khi tăng trưởng mạnh mẽ nhờ chi tiêu quân sự khổng lồ - lên tới 9% GDP - nền kinh tế Nga đã chậm lại, chỉ tăng trưởng 1% trong năm ngoái.

Doanh thu từ dầu khí - chiếm khoảng 1/4 thu nhập ngân sách nhà nước - đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm vào năm ngoái, do làn sóng trừng phạt của phương Tây và các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ làm giảm sản lượng xuất khẩu.

Một khu rừng gần tiền tuyến Donetsk bị cháy rụi. (Ảnh: AP)

Một năm sau xung đột, nền kinh tế Ukraine đã thu hẹp gần 1/3. Ukraine đã phục hồi được một phần nhỏ, nhưng hiện nay Chính phủ Ukraine vẫn phụ thuộc vào Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các tổ chức nước ngoài khác để trang trải chi tiêu hàng ngày.

Ngân hàng Thế giới hôm 23/2 báo cáo rằng, tổng chi phí tái thiết ở Ukraine ước tính lên đến khoảng 588 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Các đồng minh

Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí, tình báo và tài chính của phương Tây. Theo số liệu từ Viện Kiel của Đức, châu Âu đã viện trợ 201 tỷ euro cho Ukraine kể từ năm 2022.

Mỹ đã cung cấp tổng cộng 115 tỷ USD, nhưng ông Trump đã tạm ngừng một phần việc viện trợ vũ khí và đang thúc đẩy châu Âu gánh vác phần còn lại.

Về phía Nga, Triều Tiên đã gửi hàng nghìn binh sĩ đến chiến đấu cùng quân đội Nga và được cho là đã gửi hàng triệu quả đạn pháo cho Mátxcơva.

Phương Tây cũng tin rằng Iran đã cung cấp công nghệ máy bay không người lái cho Mátxcơva, và các nước đồng minh đã giúp Điện Kremlin tránh các lệnh trừng phạt.