Áp thấp nhiệt đới đang lao thẳng về miền Trung, đã có tỉnh cấm biển

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (25/9), áp thấp nhiệt đới gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 vẫn đang hướng về Trung Bộ. Dự báo, khoảng chiều đến tối nay, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Tâm áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ đổ bộ vào Quảng Trị đến Quảng Nam trong khoảng sáng 26/9. Áp thấp nhiệt đới sẽ gây một đợt mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Từ hôm nay (25/9) đến ngày 27/9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có nơi trên 350mm; ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Hiện nay, một số địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn đã có những phương án ứng phó.

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, chiều tối nay (25/9), sẽ tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn tại 5 điểm gồm: Đồn Biên phòng Phong Hải, Trạm Kiểm soát Biên phòng Thuận An, Hải đội 2, Đồn Biên phòng Vinh Hiền và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị tuyến biển sử dụng kênh thông tin tìm kiếm cứu nạn để thông báo cho các chủ phương tiện hoạt động trên biển biết về diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, để ngư dân chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm.

Bộ đội biên phòng kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn. (Ảnh minh họa: Báo Quảng Ninh)

Tỉnh Quảng Trị: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai và thông tin kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Rà soát các khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn; nghiêm cấm, kiên quyết không cho người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước, nơi dễ sạt lở đất. Sẵn sàng lực lượng, vật tư phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Các huyện ven biển thông tin, cảnh báo kịp thời đến chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh. Duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn.

Tỉnh Quảng Nam: Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đề nghị các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức cấm biển từ 7h ngày 25/9, cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

TP Đà Nẵng: UBND TP cũng đã ra Công điện đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

UBND các quận, huyện được yêu cầu triển khai phương án phòng, chống ATNĐ, lũ, lũ quét và sạt lở đất; rà soát, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt, lưu ý các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

