Campuchia khiếu nại Thái Lan lên LHQ vụ ngừng bắn; Bangkok làm rõ diễn biến 'ná bắn bi'

Tình hình biên giới Campuchia và Thái Lan tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý.

Campuchia gửi thư lên LHQ cáo buộc Thái Lan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Theo tờ Khmer Times, Campuchia đã chính thức thông báo cho Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) và Tổng Thư ký LHQ về cái mà nước này gọi là các hành vi vi phạm của lực lượng vũ trang Thái Lan dọc biên giới chung, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Cuộc họp đặc biệt ngày 28-7 và được tái khẳng định tại Cuộc họp Ủy ban Biên giới Chung (GBC) bất thường ở Malaysia hôm 7-8.

Tại buổi họp báo ngày 12-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Chum Sounry xác nhận rằng Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn đã gửi hai bức thư riêng biệt tới Chủ tịch HĐBA LHQ và Tổng Thư ký LHQ.

Cuộc gặp giữa các phái đoàn quân đội Campuchia (trái) và Thái Lan tại cửa khẩu quốc tế O’Smach (tỉnh Oddar Meanchey) ngày 29-7. Ảnh: Bộ Thông tin Campuchia

Trong các thư đề ngày 11-8, ông Sokhonn cảnh báo về mối đe dọa ngày càng lớn đối với thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông Sokhonn cho biết lực lượng vũ trang Thái Lan tiếp tục vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia, trái với luật pháp quốc tế, các thỏa thuận song phương và điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn mới được thống nhất.

Theo nội dung các thư, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 28-7, các đơn vị quân đội Thái Lan đã nhiều lần vượt sang lãnh thổ Campuchia, đặt trái phép dây thép gai và xây dựng đường tại nhiều điểm dọc biên giới.

Ông Sokhonn cho biết thêm rằng lực lượng Thái Lan đã tiến vào khu vực An Ses, tỉnh Preah Vihear, tại đây họ gia tăng hiện diện bằng cách rào dây thép gai, phá dỡ nhà của người dân Campuchia và triển khai máy móc hạng nặng để xây dựng các boong-ke kiên cố.

Theo ông Sokhonn, những hành động này của Thái Lan phù hợp với tuyên bố công khai hôm 9-8 của Tư lệnh Vùng 2 Thái Lan Boonsin Padklang về cái mà Phnom Penh gọi là ý định dùng vũ lực giành quyền kiểm soát đền Ta Krabei.

Phía Thái Lan chưa lên tiếng về cáo buộc mới nhất nêu trên, nhưng đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc tương tự.

Trước đó, quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) ngày 11-8 đã bác bỏ cáo buộc của Campuchia rằng Tư lệnh Vùng 2 - Trung tướng Boonsin Padklang có ý định dùng vũ lực giành quyền kiểm soát đền tranh chấp Ta Kwai (Campuchia gọi là đền Ta Krabei), cho rằng phát biểu của ông Boonsin đã bị hiểu sai, theo tờ Nation Thailand.

Ông Winthai Suvaree - người phát ngôn RTA - nhấn mạnh ông Boonsin không hề nói sẽ điều quân xâm nhập lãnh thổ Campuchia.

Theo ông Winthai, phát biểu của ông Boonsin chỉ nhằm khẳng định Ta Kwai thuộc lãnh thổ Thái Lan và trong 4 ngày đụng độ biên giới quân đội Thái đã tìm cách giành lại ngôi đền từ lực lượng Campuchia đang chiếm giữ.

Theo ông Winthai, Tư lệnh Vùng 2 dự kiến nêu vấn đề này tại cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực trong khoảng 2 tuần tới, chỉ khẳng định rằng Thái Lan sẽ không rút khỏi vị trí hiện tại bên ngoài Ta Kwai.

Còn về vấn đề lắp hàng rào thép gai ở An Ses, phía Thái Lan gọi khu vực này là Chong An Ma và cũng tuyên bố khu vực này hoàn toàn là lãnh thổ Thái Lan. Bangkok cũng nhấn mạnh có lắp hàng rào thép gai, và nhiều lần nói rằng binh sĩ Campuchia đơn phương tháo dỡ hàng rào dây thép gai do phía Thái Lan đặt.

Campuchia lên tiếng vụ nổ mìn ở biên giới

Ngày 13-8, Campuchia kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc “thiếu bằng chứng rõ ràng và có cơ sở” từ phía Thái Lan liên quan việc binh sĩ Thái bị thương do nổ mìn ở khu vực đền Ta Moan Thom (tỉnh Oddar Meanchey), hôm 11-8.

Trong cuộc họp báo sáng 13-8, bà Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - khẳng định Campuchia hoàn toàn không sử dụng mìn mới, tuân thủ các điều ước và luật pháp quốc tế, không dùng mìn chống bộ binh như phía Thái cáo buộc, theo Khmer Times.

Bà Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: KHMER TIMES

Bà Socheata cho biết cho đến nay chưa có cuộc điều tra chính thức, minh bạch nào để xác định sự thật về vụ việc, đồng thời nhắc Thái Lan nhiều lần rằng khu vực này vẫn còn vật liệu nổ sót lại từ chiến tranh.

Bà Socheata kêu gọi các bên không đưa ra kết luận công khai trước khi tìm ra sự thật nhằm bảo đảm công lý, tránh hiểu lầm có thể làm gia tăng căng thẳng.

Bà Socheata đồng thời cho biết từ nửa đêm qua đến sáng 13-8, tình hình dọc biên giới Campuchia-Thái Lan theo hướng các tỉnh Preah Vihear và Oddar Meanchey nhìn chung yên ả.

Thái Lan bác bỏ cáo buộc liên quan diễn biến “ná bắn bi”

Ngày 11-8, Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Thực vật Thái Lan lên tiếng phủ nhận thông tin lan truyền từ phía Campuchia rằng binh sĩ Thái Lan vẫn chưa ngừng bắn và đã dùng ná bắn bi vào quân Campuchia, theo tờ ThaiPBS và trang tin Matichon.

Theo Cục, bức ảnh được trang Angkor Fresh đăng tải thực chất chụp một kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Thap Lan, mặc đồng phục rằn ri thường dùng trong công tác, đang sử dụng ná cao su cỡ lớn bắn hạt cây vào rừng để nhân giống.

Ảnh Angkor Fresh đăng tải cho thấy hai người mặc đồng phục rằn ri đứng cạnh những ná bắn bi cỡ lớn. Ảnh: ANGKOR FRESH

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ “Lễ hội trồng rừng trên không lần thứ 4” ngày 18-6 tại khu vực Pha Kep Tawan (huyện Wang Nam Khiao, tỉnh Nakhon Ratchasima), với sự tham gia của nhiều đơn vị nhằm phục hồi và bảo vệ môi trường, hoàn toàn không liên quan bất kỳ nhiệm vụ quân sự nào.

Trước đó, ngày 8-8, Chủ tịch Thượng viện Campuchia - ông Hun Sen đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về diễn biến mới trong xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan.

Theo ông Hun Sen, căng thẳng biên giới đã chuyển từ súng đạn nay đã chuyển sang dùng ná bắn bi. Ông Hun Sen cho rằng nếu không xử lý kịp thời, có thể đe dọa thoả thuận ngừng bắn mong manh hiện nay.

Theo Chủ tịch Thượng viện Campuchia, nhìn thoáng qua, điều này có vẻ vụn vặt hoặc thậm chí buồn cười nhưng nếu xem xét kỹ thì đây là vấn đề nghiêm trọng.