Ông Trump sẽ gặp ông Putin tại một căn cứ quân sự Mỹ

Một sự kiện của không quân Mỹ được tổ chức ở căn cứ liên hợp Elmendorf–Richardson vào ngày 15/7/2022. Ảnh: Không quân Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra ở căn cứ quân sự Mỹ

Tờ New York Times (NYT) dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, đây sẽ là chuyến đi trong ngày của ông Trump tới Alaska. Hiện chưa rõ ông Trump và ông Putin có hoạt động chung nào khác ngoài cuộc gặp chính thức hay không.

Ông Trump từng nhiều lần ghé thăm căn cứ Elmendorf–Richardson ở rìa phía bắc thành phố Anchorage trong nhiệm kỳ đầu, song đây là lần đầu tiên ông trở lại kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 năm nay. Việc chọn địa điểm trong căn cứ quân sự giúp chuyến đi của Tổng thống Mỹ đơn giản hơn, đồng thời giúp tăng cường an ninh.

Căn cứ liên hợp Elmendorf–Richardson là cơ sở quân sự của Không quân và Lục quân Mỹ từ năm 2010. Nơi đây vừa là trung tâm phòng thủ chiến lược ở vùng cực Bắc nước Mỹ, vừa là điểm đồn trú của các đơn vị tác chiến chủ lực như Sư đoàn Dù 11, các phi đội tiêm kích F-22 Raptor và máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry. Nhờ vị trí đặc biệt, căn cứ này đóng vai trò then chốt trong kiểm soát không phận Bắc Cực và các tuyến đường hàng không giữa Mỹ, châu Á và châu Âu.

Phía Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin mới được Nhà Trắng công bố. Tổ chức cuộc gặp ở căn cứ quân sự cũng giúp hành trình tới Mỹ của ông Putin đơn giản hơn, do căn cứ có sẵn đường băng cho các máy bay của Nga hạ cánh.

Đội ngũ an ninh Nga cũng có thể dễ dàng triển khai các phương án hộ tống ông Putin mà không phải chuẩn bị cho các phương án di chuyển trên đường phố, tiếp xúc với người dân địa phương.

Những thông tin bên lề

Mặc dù quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin thực tế chỉ vỏn vẹn trong một tuần, nhưng việc lựa chọn địa điểm được coi là vấn đề mà phía Mỹ và Nga mất nhiều thời gian nhất, theo CNN.

Ông Trump phát biểu trước binh sĩ Mỹ tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage, bang Alaska vào năm 2019. Ảnh: AFP.

Nga từ chối cuộc gặp diễn ra ở các thành phố châu Âu như Vienna hay Geneva do lệnh bắt ông Putin của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Phía Nga đề xuất địa điểm ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), song Nhà Trắng muốn tránh để ông Trump có thêm chuyến đi xa tới Trung Đông. Cuối cùng, lựa chọn thu hẹp còn Hungary – quốc gia có mối quan hệ tốt đẹp với cả Washington và Moscow, cũng như khả năng hội nghị được tổ chức ở Mỹ.

Các quan chức Mỹ sau đó bất ngờ khi phía Nga thông báo ông Putin đồng ý gặp ông Trump trên lãnh thổ Mỹ. Địa điểm cụ thể sau đó được ấn định ở Alaska, nơi thuận tiện để hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đáp máy bay tới.

Ông Trump từng nói: “Tôi thấy đó là sự tôn trọng khi Tổng thống Nga đến nước chúng ta, thay vì chúng ta đến nước ông ấy hay một bên thứ ba”. Tuy nhiên, cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton bình luận: “Địa điểm duy nhất còn tốt hơn cho ông Putin ngoài Alaska là Moscow. Đây rõ ràng là thắng lợi cho ông Putin”.

Trước khi cuộc gặp diễn ra, ông Trump dự kiến sẽ tham dự cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo châu Âu để nghe quan điểm của họ, rồi sẽ điện đàm với các lãnh đạo châu Âu cũng như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Nhà Trắng, một phần hội nghị sẽ dành cho cuộc gặp riêng giữa ông Trump và ông Putin, chỉ có phiên dịch tham dự. Đây không phải điều bất thường, nhưng mối quan hệ giữa ông Trump và ông Putin luôn được chú ý sát sao. Trong các cuộc gặp ông Putin trước đây, ông Trump cũng từng yêu cầu không cần có sự hiện diện của quan chức cấp cao, theo CNN.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt mô tả đây là “một buổi lắng nghe” để ông Trump hiểu rõ hơn kế hoạch của ông Putin. “Tổng thống đồng ý tham dự cuộc gặp này theo đề nghị của Tổng thống Putin. Mục tiêu là tìm cách hiểu rõ hơn làm sao để chấm dứt cuộc xung đột này”, bà Leavitt cho biết.

Thông thường, các hội nghị thượng đỉnh cấp cao sẽ được các bên chuẩn bị kỹ lưỡng về chương trình nghị sự và kết quả. Hôm 12/8, Trump nói ông coi đây là buổi “thăm dò” với ít kỳ vọng cụ thể. Thượng nghị sĩ Marco Rubio nhận xét: “Tổng thống cảm thấy cần phải nhìn thẳng vào mắt ông Putin, nghe trực tiếp và tự mình đánh giá”.