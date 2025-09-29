9 người tử vong, 17 ngư dân mất liên lạc do bão Bualoi
Bão Bualoi làm 9 người chết, gồm 6 người ở Ninh Bình, 3 người Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng; 17 ngư dân trên ba tàu cá của TP HCM và Gia Lai mất liên lạc từ hôm qua.
- Bão đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị lúc 0h30, mạnh cấp 11.
- Khoảng 0h30 đến 1h30, tâm bão gần như đứng yên, sau đó tiến sâu vào Hà Tĩnh.
- Đến 6h, tâm bão ở Hà Tĩnh - Nghệ An, sức gió giảm còn cấp 9.
- Bão gây mưa rất to từ TP Đà Nẵng trở ra miền Bắc, trong đó có Hà Nội.
- Tâm mưa là Nghệ An - TP Huế, lượng mưa trong 24 giờ qua 200-350 mm.
- Hàng loạt nhà tốc mái, nhiều nhà cấp bốn sập đổ.
- Hà Tĩnh mất điện diện rộng.
- 7h, tâm bão tiến sát biên giới Việt - Lào, mạnh cấp 9.
- Thống kê ban đầu 9 người chết, 17 người trên ba tàu cá mất liên lạc.
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho hay hôm qua đã tạm ngừng các đôi tàu NA1-NA2 từ Hà Nội đi Vinh và ngược lại; MR1-MR2 Gia Lâm đi Nam Ninh (Trung Quốc).
Từ 22h đêm 28/9 đến nay, nhiều đoàn tàu đi qua miền Trung phải tạm dừng tại một số ga dẫn tới chậm giờ đến các ga dọc tuyến. Đơn vị đã hỗ trợ 1.500 suất ăn sáng cho khách trên các đoàn tàu bị chậm 120 phút.
Với hành khách có vé trong các chuyến bị tạm ngừng, ngành sẽ trả lại vé không mất phí. Thời gian trả vé tại nhà ga tối đa sau 30 ngày tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.
Một gia đình đi tàu được phục vụ suất ăn sáng. Ảnh: ĐSVN
Trong bản tin phát lúc 11h, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hồi 10h tâm bão Bualoi trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào, sức gió mạnh nhất cấp 8 (74 km/h), giảm hai cấp so với rạng sáng. Bão giữ hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h, đi sâu vào Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Bualoi lúc 10h hôm nay. Ảnh: NCHMF
Dự báo trong 12 giờ tới, khu vực từ Ninh Bình đến bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 8-10. Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa mưa to trong hôm nay và ngày mai với lượng phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.
Nghệ An từ trưa nay đến đêm 29/9 có mưa 30-70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.
Tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, thủy triều kết hợp sóng lớn cao 1-2 m khiến nước biển tràn vào vùng ven bờ, nhiều tuyến đường ngập 40-50 cm. Khu vực cửa sông và luồng lạch, một số nơi bị chia cắt cục bộ, xe cộ không thể di chuyển.
Triều cường dâng khiến một số tuyến đường ở phường Cửa Lò ngập, trưa 29/9. Ảnh: Đức Hùng
Miền Tây Nghệ An mưa lớn từ hôm qua đến nay gây ngập úng, sạt lở và chia cắt nhiều xã. Tại xã Tiền Phong, nước khe suối dâng cao làm ngập 3 tràn, cầu Nhạn Quạc; bản Long Quang xảy ra sạt lở núi uy hiếp nhà dân. Chính quyền đã hỗ trợ di dời, song ba bản Na Sành, Mường Hin và Na Cày vẫn bị cô lập.
Tại xã biên giới Thông Thụ, 8 bản bị chia cắt, nhiều đoạn quốc lộ 16 sạt lở taluy gây ách tắc. Xã Tri Lễ ghi nhận 7 ngôi nhà hư hỏng, 62 hộ dân phải sơ tán trong đêm. Ở Quỳ Châu, nước sông Hiếu dâng gây ngập 8 bản ven sông, cầu Châu Tiến chìm sâu trong lũ. Chính quyền đã lập chốt kiểm soát, cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm và sẵn sàng phương án cứu hộ, đồng thời chuẩn bị di dời dân khỏi khu vực xung yếu.
Đường lên cửa khẩu Thông Thụ, trước đây thuộc huyện Quế Phong, bị cấm từ trưa 29/9 do sạt lở. Ảnh: Đức Hùng
Nước sông suối dâng cao, đe dọa nhà dân ở xã Thông Thụ. Ảnh: Đức Hùng
Lực lượng chức năng khơi thông dòng chảy ở một số tuyến đường liên thôn ở xã Thông Thụ. Ảnh: Đức Hùng
Chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An bị gió bão đánh hư hỏng nặng. Hàng loạt quầy hàng thịt, hoa quả bị quật sập, hàng hóa vương vãi khắp nền chợ. "Chiều hôm qua tôi ra vẫn còn, song đến tối thì mái bạt và khung sắt bị gió cuốn, toàn bộ hàng bị ướt hỏng hết", một tiểu thương nói.
Các quầy hàng ở hai lối ra vào của chợ Vinh bị gió giật sập. Ảnh: Đức Hùng
Tuyến đường dẫn vào chợ nhếch nhác rác thải sau bão. Ảnh: Đức Hùng
Tại một số phường trước đây thuộc TP Vinh, gió bão quật đổ hàng chục cổ thụ trên đường Lê Duẩn, chắn kín cả làn đường rộng 8 m. Nhiều ki-ốt ven biển và quầy bánh trung thu bị gió giật sập, hàng hóa ướt nhẹp.
Ở phường Cửa Lò, sóng lớn tràn sâu vào bờ, cây cối chắn ngang đường Bình Minh không thể di chuyển.
Cây đổ trên đường Lê Duẩn, phường Trường Vinh. Ảnh: Đức Hùng
Cây đổ chắn ngang đường cản trở giao thông ở Nghệ An, sáng 29/8. Ảnh: Đức Hùng
Nhiều cột điện cao thế dọc quốc lộ ven biển xã Lộc Hà, Hà Tĩnh bị gãy đổ, ảnh hưởng giao thông trên các tuyến liên xã, tỉnh lộ. Sáng 29/9, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cử cán bộ đến hiện trường khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện.
Cột điện đổ hàng loạt ở xã Lộc Hà. Ảnh: Đức Hùng
Khoảng 6h sáng 29/9, ông Nguyễn Ngọc Hùng, 60 tuổi, Bí thư thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn (Thanh Hóa) khi đi chống bão đã bị cây đổ đè trúng, tử vong.
Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn, cho hay toàn bộ cán bộ xã đều được huy động phòng chống bão Bualoi. Ông Hùng cùng nhiều cán bộ túc trực ở nhà văn hóa suốt đêm qua, sáng nay ông đi từ nhà văn hóa thôn ra đường về hướng nhà thì gió bất ngờ quật đổ cây xà cừ lớn đè trúng.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thống kê đến sáng nay bão Bualoi đã làm 9 người tại Quảng Trị, 8 người tại Gia Lai mất liên lạc.
Cụ thể, lúc 23h30 ngày 28/9, tại bờ bắc sông Gianh, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, hai tàu cá của TP HCM (trước thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu) đang neo đậu tránh bão thì bị đứt neo, trôi dạt tự do. 4 người đã bơi vào bờ, còn 9 người và hai tàu cá chưa có thông tin.
Cửa biển sông Gianh, nơi hai tàu cá ở TP HCM bị cuốn trôi. Ảnh: Đắc Thành
Tàu cá Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) gồm 8 ngư dân mất liên lạc lúc 20h ngày 27/9 tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý, đến 20h45 hôm qua gia đình trình báo Bộ đội Biên phòng.
Ngoài ra, mưa bão làm hai người ở Huế và Thanh Hóa tử vong do lũ cuốn, cây đổ đè trúng; 4 người mất tích (3 người tại Cửa Việt và xã Kim Phú; một người tại xã Khâm Đức).
Đại diện nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II cho biết khoảng 22h ngày 28/9, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến mái kho than của nhà máy đổ sập, dự kiến phải mất vài tháng mới khắc phục xong.
Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II (VAPCO) gồm hai tổ máy số 1 và 2, công suất thiết kế 1.200 MV, đặt tại khu kinh tế Vũng Áng, thuộc phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD, sử dụng than nhập khẩu. Hôm 18/9, tổ máy số 1 của nhà máy được đưa vào vận hành sau 4 năm thi công.
Mái kho chứa than của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II đổ sập. Ảnh: Hùng Lê
Mưa lớn đêm qua và rạng sáng nay khiến hàng chục khu dân cư ở các xã Như Thanh, Vạn Xuân, phường Đào Duy Từ... ngập sâu, có nơi hơn một mét. Hàng nghìn căn nhà đã bị nước lũ dâng cao, nhấn chìm. Công an, quân đội đang được huy động di chuyển tài sản, sơ tán dân đến nơi an toàn. Một số nhà văn hóa, trường học đã được trưng dụng làm nơi tránh trú mưa bão sáng 29/9.
Công an sơ tán người dân ở phường Đào Duy Từ ra khỏi khu vực ngập. Ảnh: Lam Sơn
Tại xã Tiên Điền và Nghi Xuân, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân, mái tôn, cây cối đổ la liệt trên đường, gây tê liệt giao thông. Do mưa ngớt, gió giảm, người dân bắt đầu ra ngoài dọn dẹp.
Đường phố Hà Tĩnh sau khi bão đi qua. Video: Đức Hùng
Một phần mái nhà bị bão tốc, gây hư hại tài sản và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh: Đức Hùng
Trong bản tin phát lúc 8h, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sau khi quét qua Quảng Trị, Hà Tĩnh, tâm bão đang ở biên giới Nghệ An - Trung Lào, mạnh cấp 9, giật cấp 12, tốc độ 20-25 km/h và tiếp tục giữ hướng tây tây bắc.
Dự báo các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh sáng nay còn có gió cấp 6-9, giật cấp 9-12. 29–30/9, Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa - Hà Tĩnh mưa trong hôm nay và ngày mai, tổng mưa 100-200mm, có nơi trên 350 mm. Các nơi khác Bắc Bộ mưa 70-120 mm, có nơi hơn 200 mm.
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão lúc 7h hôm nay. Ảnh: NCHMF
Từ 5h đến 8h, Hà Nội mưa to từng đợt, nhưng chưa gây ngập. Một xe tải bị cây đa bên đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì cũ, đổ vào, gây ùn tắc kéo dài tại ngã ba Viện K.
Cây đổ đè vào ôtô, gây tắc đường Phan Trọng Tuệ. Ảnh: Thanh Hải
Mưa to từng đợt từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều tuyến phố lớn ở phường Hạc Thành như Phan Chu Trinh, Trường Thi, Trần Phú, Mai An Tiêm... bị ngập, chỗ sâu nhất 60-70 cm, nước tràn vào nhà dân. Một số ôtô, xe máy cố băng qua vùng ngập sâu đã bị chết máy phải gọi cứu hộ.
Tại các điểm ngập nặng, cảnh sát giao thông liên tục tuần tra, lập chốt cảnh báo, hạn chế phương tiện đi qua. Hôm nay toàn bộ học sinh ở Thanh Hóa được nghỉ học nên lưu lượng phương tiện ra đường đầu giờ sáng giảm đáng kể so với ngày thường.
Một tuyến đường ở phường Hạc Thành bị ngập sáng 29/9. Ảnh: Lê Hoàng
Một giao lộ mênh mông nước, xe cộ hạn chế lưu thông. Ảnh: Lê Hoàng
Tại phường Trần Phú, nhà để xe của khu nhà ở xã hội tỉnh đổ sập, khung sắt, mái tôn đè lên nhiều ôtô. Các khu vực của TP Hà Tĩnh cũ cũng ngổn ngang cây xanh, cột điện đổ.
Nhà xe tại nhà ở xã hội Hà Tĩnh bị gió quật đổ. Ảnh: Đức Hùng
Nhiều khung sắt đè lên ôtô. Ảnh: Đức Hùng
Cột đèn trước cổng ra vào gãy đổ. Ảnh: Đức Hùng
Nằm giáp biển, chịu sức gió cấp 11, biển Thiên Cầm, xã Cẩm Nhượng bị gió bão hoành từ 1h đến sáng nay. Hàng loạt cây đổ, mái tôn, mái lợp lá của những nhà hàng ven biển bị giật tung.
Nhà hàng ven biển Thiên Câm bị gió bão tàn phá. Ảnh: Đức Hùng
Cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết tâm bão đang trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió 88 km/h, cấp 9, tức đã giảm 3 cấp so với chiều qua. Theo thang đo bão, bão cấp 9 làm đổ cây, tốc mái nhà, không thể đi ngược chiều gió.
Dự báo trong ba giờ tới, bão tiếp tục theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.
Ảnh mây vệ tinh cơn bão lúc 7h hôm nay. Ảnh: NCHMF
Trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 28/9), các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng mưa rất to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận trạm Vạn Xuân 1 (Thanh Hóa) 160 mm; Yên Thượng (Nghệ An) 398 mm; Hương Quang (Hà Tĩnh) 348; Trọng Hóa (Quảng Trị) 206 mm; Hồng Trung (TP Huế) 241 mm; Suối Lương (TP Đà Nẵng) 170 mm.
Vùng mưa đã và đang mở rộng ra phía bắc. Trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 28/9), các tỉnh Lào Cai, Sơn La và Phú Thọ mưa 40-60 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất rất cao.
Dự báo trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục mưa, cụ thể Sơn La, Lào Cai 20-40 mm, có nơi trên 60 mm; Phú Thọ 30-60 mm, có nơi trên 90 mm. Từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị mưa 90-130 mm, có nơi trên 180 mm; nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa giảm, còn 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.
Gió bão tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, lúc 6h ngày 29/9. Video: Đức Hùng
Tại phường Cửa Lò và một số xã vùng ven biển trước đây thuộc huyện Diễn Châu, sóng lớn cùng thủy triều dâng cao, tràn vào nhà dân, gây hư hỏng đồ đạc. Trước đó các gia đình đã được chính quyền đưa đi sơ tán tới nơi an toàn.
Gian bếp của một gia đình ở phường Cửa Lò chìm trong nước. Ảnh: Hùng Lê
52 trên 69 xã phường ở Hà Tĩnh vẫn mất điện từ đêm qua đến sáng nay. Nguyên nhân một phần do ngành điện lực chủ động cắt phòng tránh bão, một phần do hệ thống cột điện bị đổ hàng loạt. Mạng di động Viettel cũng không thể kết nối.
Xã Tiên Điền, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đang oằn mình trong gió bão. Tại thôn Giang Thủy, hàng chục hộ dân thức trắng. Chị Trần Thị Thu, 36 tuổi, kể so với bão Kajiki hồi cuối tháng 8, Bualoi dữ dội hơn, gió rít kéo dài.
Chồng đi làm xa, chị Thu cùng hai con ngồi co ro trong căn nhà cấp bốn, dùng dây dù buộc chặt cửa chính nhưng cánh cửa vẫn rung bần bật. Đến 2h, một khung cửa sổ bị bật tung, nước tạt vào phòng, cả nhà hốt hoảng che chắn, không ai dám ngủ.
Chị Thu dùng dây dù chằng néo cửa chính để chống bão. Ảnh: Đức Hùng
Chị Nguyễn Thị Hạnh, 42 tuổi, cùng chồng và hai con cũng trải qua đêm trắng trong căn nhà cấp bốn, lợp mái ngói. 4h, gió bão thổi bay nhiều viên ngói, nước tràn vào nhà, nhưng không ai dám ra ngoài kiểm tra. Suốt đêm, cả gia đình phải dùng khăn thấm, xoong chậu hứng chỗ dột.
Gió bão Bualoi đã đánh sập nhà của gia đình anh Nam ở xóm 7, xã Mai Phụ, trước đây là xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, khiến cả gia đình phải nhập viện cấp cứu trong đêm. Toàn bộ tài sản, cùng cửa hàng bách hóa tổng hợp của họ bị ngập nước, hư hỏng nặng.
Tại xã Đông Kinh, trước đây thuộc huyện Thạch Hà, nhiều nhà tốc mái, mái tôn bay la liệt trên đường.
Mái tôn nhà dân ở xã Đông Kinh bị cuốn ra đường. Ảnh: Hùng Lê
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 5h, tâm bão trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102 km/h), giảm hai cấp so với 23h đêm qua. Dự báo trong ba giờ tới, bão tiếp tục theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào tỉnh Nghệ An, tốc độ khoảng 20-25 km/h.
Ảnh vệ tinh cơn bão lúc 5h hôm nay. Ảnh: NCHMF
Trước đó khoảng 0h30 ngày 29/9, tâm bão Bualoi đi vào đèo Ngang, khu vực giáp ranh giữa Hà Tĩnh với Quảng Trị với sức gió cấp 117 km/h, cấp 11, giảm một cấp so với hai tiếng trước. Chừng một tiếng sau đó, tâm bão gần như đứng yên, đến 1h30 mới đi sâu vào Hà Tĩnh.
Ngày 24/9, bão Bualoi hình thành trên vùng biển phía đông Philippines, đến 26/9 vào nước này với sức gió cấp 12, làm 10 người chết, hơn 433.000 người di tản do rủi ro lở đất và ngập lụt. Tối 26/9, bão giảm xuống cấp 11, giật cấp 13, đi vào Biển Đông với tốc độ 30-35 km/h, trở thành cơn bão thứ 10 trên vùng biển này trong năm nay.
Bualoi di chuyển nhanh, khoảng 30-40 km/h, gần gấp đôi tốc độ trung bình, có xu hướng mạnh lên khi gần bờ. Đến trưa 28/9, bão mới giảm tốc còn 25 km/h khi ở ven biển Quảng Trị - TP Huế, duy trì cường độ cấp 12 cho tới cuối ngày.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/09/2025 05:19 AM (GMT+7)