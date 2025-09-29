9 người tử vong, 17 ngư dân mất liên lạc do bão Bualoi

- Bão đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị lúc 0h30, mạnh cấp 11.

- Khoảng 0h30 đến 1h30, tâm bão gần như đứng yên, sau đó tiến sâu vào Hà Tĩnh.

- Đến 6h, tâm bão ở Hà Tĩnh - Nghệ An, sức gió giảm còn cấp 9.

- Bão gây mưa rất to từ TP Đà Nẵng trở ra miền Bắc, trong đó có Hà Nội.

- Tâm mưa là Nghệ An - TP Huế, lượng mưa trong 24 giờ qua 200-350 mm.

- Hàng loạt nhà tốc mái, nhiều nhà cấp bốn sập đổ.

- Hà Tĩnh mất điện diện rộng.

- 7h, tâm bão tiến sát biên giới Việt - Lào, mạnh cấp 9.

- Thống kê ban đầu 9 người chết, 17 người trên ba tàu cá mất liên lạc.