6 người trong gia đình tử vong ở Bình Dương: Cảnh giác "sát thủ" giấu mặt mang tên… máy phát điện!

Kết luận cuối cùng sẽ được cơ quan chức năng đưa ra, nhưng những dấu hiệu tại hiện trường vụ 6 người trong cùng gia đình tử vong ở tỉnh Bình Dương cho thấy nhiều khả năng, các nạn nhân đã bị ngạt bởi khí thải từ máy phát điện.

Theo thông tin ban đầu, trưa nay (24-7), một người dân ở phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, gọi điện nhiều lần cho ông Lý Quốc Pháp (47 tuổi, làm nghề cơ khí), trú ở đường DJ15, phường Thới Hoà, nhưng không được.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng

Sốt ruột, người này đến tận nhà, thì nhận thấy cửa khóa, bên trong vẫn có tiếng máy phát điện hoạt động. Tối hôm trước, khu vực phường Thới Hoà, mất điện, một số hộ dân, trong đó có gia đình ông Pháp, đã phải sử dụng máy phát điện trong nhà.

Linh cảm điều bất thường, người dân trong khu vực đã báo tin đến cơ quan Công an. Khi cánh cửa ngôi nhà được phá, các nhân chứng bàng hoàng phát hiện nhiều người bên trong nằm bất động. Kiểm tra, tổng cộng có 6 người, và đều tử vong.

Danh tính các nạn nhân xấu số là: ông Lý Quốc Pháp (47 tuổi), bà Đỗ Thị Tặng (37 tuổi), các cháu Huỳnh Thúy Duy, Đỗ Nguyễn Mỹ Lâm (cùng 15 tuổi), cháu Lý Bảo Khang (7 tuổi) và cháu Lý Quốc Thịnh (2 tuổi).

Nguyên nhân và kết luận cuối cùng sẽ được cơ quan chức năng đưa ra, nhưng những dấu hiệu tại hiện trường vụ việc đau lòng này cho thấy, nhiều khả năng, các nạn nhân đã bị ngạt bởi khí thải từ máy phát điện.

Theo tìm hiểu, máy phát điện thải CO, loại khí rất độc cho hệ hô hấp và tuần hoàn, có thể gây chết người trong môi trường kín. Điều nguy hiểm là khí CO không gây kích ứng nên khó cảm nhận được trong không khí. Khi vào phổi, CO là tác nhân khiến máu không thể chở oxy đến tế bào; và loại khí này còn gây tổn thương tim.

Dấu hiệu ngộ độc CO gồm nhức đầu, chóng mặt, yếu, buồn nôn, nôn mửa, đau ngực và lú lẫn.

Chuyên gia khuyến cáo, nếu nghi ngờ bị ngộ độc CO, cần nhanh chóng mở rộng cửa, làm thoáng khí, lấy khăn thấm nước che kín miệng để không bị ngạt khí, đồng thời gọi cấp cứu hoặc tìm đến các dịch vụ chăm sóc y tế gần nhất tại địa phương.

Ngoài CO, máy phát điện tạo ra nhiều khí độc hại với hệ hô hấp của con người như hơi xăng thừa, SO2, NO2, bụi than... Theo tiêu chuẩn thì ở nơi sinh hoạt bình thường, lượng SO2 cho phép là 0,075 mg/m3. Trong khi đó, nếu chạy máy phát điện một giờ trong phòng thì lượng khí này lên đến 9 g/m3. Nếu người sử dụng máy phát điện đóng kín cửa thì tác hại sẽ chẳng khác gì việc đun than tổ ong trong phòng kín, chỉ sau một giờ là bị ngạt, gây hại thần kinh, hôn mê hoặc tử vong.

Làm gì để tránh “đối mặt” tử thần máy phát điện? Theo khuyến cáo của các chuyên gia, tuyệt đối không nên để máy phát điện ngay trong phòng sinh hoạt. Đối với nhà không có sân vườn, phải chọn nơi rộng, thoáng để đặt máy. Trong phòng sinh hoạt cũng phải bảo đảm có nhiều dưỡng khí để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mọi người. Máy phát điện cũ, kém chất lượng thì lượng khí xả càng lớn do nhiên liệu không được đốt cháy hoàn toàn và chỗ còn thừa sẽ trở thành khí độc. Vì vậy khi mua máy phát điện, các gia đình nên chọn loại có hiệu suất biến đổi năng lượng cao để tiêu thụ tốt số xăng dầu đưa vào, biến nó thành điện thay vì khí thải độc hại.

