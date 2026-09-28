5 bé trai gặp nạn ở biển Phan Rí

Khoảng 15h30, nhóm 5 thiếu niên đến tắm biển tại khu vực thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa. Trong lúc tắm, cả nhóm bị sóng cuốn, chới với.

Những người tắm gần đó phát hiện, hô hoán và bơi ra cứu. Ba em được đưa vào bờ an toàn, hai em còn lại bị sóng cuốn ra xa, tử vong.

Khu vực biển Phan Rí, nơi các bé trai gặp nạn. Ảnh: Phan Huỳnh

Bước đầu, chính quyền xác định nhóm gặp nạn đều trú tại thôn Phan Hòa, xã Bắc Bình, cách hiện trường khoảng 5 km. Hai bé tử vong 7 và 11 tuổi.

Công an xã Phan Rí Cửa đang phối hợp lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân.

Bãi biển Phan Rí cách Phan Thiết hơn 75 km. Nơi đây du khách và người địa phương thường đến vui chơi tắm biển vào dịp cuối tuần.