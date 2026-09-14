Hai phụ nữ đuối nước tử vong khi tắm biển Hòn Rơm

Tối 14/9, lãnh đạo UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, 2 phụ nữ bán ghẹ tại khu vực biển Hòn Rơm (phường Mũi Né) rủ nhau xuống biển tắm. Một lúc sau, người dân phát hiện cả 2 bị đuối nước nên hô hoán và tổ chức cứu hộ.

Cả 2 người đã tử vong sau khi được đưa lên bờ.

Khi được đưa vào bờ, một nạn nhân đã tử vong. Người còn lại được người dân tích cực sơ cứu tại chỗ nhưng cũng không qua khỏi.

Được biết thời điểm xảy ra vụ việc, biển không có sóng lớn. Tuy nhiên, theo ngư dân địa phương, quan sát trên mặt biển cho thấy có dòng chảy rút mạnh.

Nhận tin báo, Công an phường Mũi Né đã đến hiện trường xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc.