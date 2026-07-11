Thủ tướng ra công điện khẩn sau vụ 5 học sinh tử vong do đuối nước ở Lâm Đồng

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công điện số 46/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm ở Lâm Đồng.

Theo Công điện, ngày 10/7, tại xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng làm 5 học sinh tử vong. Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc, đồng thời tiếp tục chủ động, tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt nhiều nhiệm vụ.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, hỗ trợ gia đình các nạn nhân

Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn.

Đồng thời, địa phương phải nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp không bảo đảm an toàn tại địa điểm xảy ra vụ đuối nước.

Đối với Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh, thành phố cùng các cơ quan liên quan, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được giao tại Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 19/5/2026 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Trong đó, các địa phương phải quán triệt công tác phòng, chống đuối nước trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của chính quyền các cấp; người đứng đầu chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng trên địa bàn.

Rà soát điểm nguy hiểm, tăng cường tuyên truyền và giám sát

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, kịp thời cảnh báo các địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; đồng thời nâng cao ý thức, kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh cũng như phụ huynh.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác truyền thông về trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè; tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các địa phương.

Thủ tướng cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về ý thức, kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh.

Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT được giao phối hợp chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ để theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Công điện; chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.