4 học sinh "nhí" ở Phú Quốc trả lại ví cho người đánh rơi

Thứ Năm, ngày 02/01/2020 19:05 PM (GMT+7)

Nhặt được ví của một người bị đánh rơi, 4 học sinh ở Phú Quốc đem đến công an nhờ trả lại cho người đánh mất.

Tin ngắn Sự kiện:

Trưa 2-1, trung tá Nghiêm Việt Hải, Trưởng Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết Công an thị trấn An Thới vừa tiếp nhận một cái ví do 4 em học sinh trên địa bàn nhặt được nhờ trả lại cho người bị đánh rơi.

4 học sinh trả lại ví cho người đánh rơi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 31-12-2019, 4 em học sinh gồm: Trần Huỳnh Quyên, Nguyễn Ngọc Trâm (cùng học lớp 5/1 Trường Tiểu học An Thới 1), em Trần Nguyễn Mỹ Tuyền (học sinh lớp 6/6 Trường THCS An Thới 1) và em Nguyễn Yến Phương Nhi (học sinh lớp 4/3 Trường TH-THCS An Thới 2) đang đi trên đường Phạm Ngọc Thạch của thị trấn An Thới thì nhặt được ví.

Sau đó, các em mang đến nhờ công an kiểm tra và trả lại cho người đánh rơi. Qua kiểm tra trong ví, công an nhận thấy có 4 thẻ ATM mang tên Trần Thị Châu cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác và một số tiền.

Ngay sau đó, Công an thị trấn An Thới đã liên lạc và trả lại cho người bị đánh rơi. Ban giám hiệu của các trường cho biết sẽ tuyên dương trước toàn trường đối với các em có hành động trả lại đồ của người bị đánh rơi.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/4-hoc-sinh-nhi-o-phu-quoc-tra-lai-vi-cho-nguoi-danh-roi-2020010216574...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/4-hoc-sinh-nhi-o-phu-quoc-tra-lai-vi-cho-nguoi-danh-roi-20200102165746585.htm