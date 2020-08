4 ca Covid-19 ở Quảng Nam: Lịch trình phức tạp, có người âm tính 2 lần

Thứ Ba, ngày 11/08/2020 21:26 PM (GMT+7)

4 ca mắc Covid-19 mới ở tỉnh Quảng Nam có lịch trình khá phức tạp, có người làm ở công ty, đi xe buýt, có người lo đám tang, có người buôn bán ở chợ.

Chiều 11-8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã công bố lịch trình của 4 ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh này.

Trường hợp 1

BN 857 (nam; SN 1994, khu phố Phước Xuyên, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam), nghề nghiệp: Kỹ sư thiết bị y tế. Theo thông tin bệnh nhân khai, BN sống tại nhà, có tiếp xúc trực tiếp với cha T.Q.T (1964), mẹ D.T.V (1962), anh trai T.Q.C (1992), chị dâu N.T.H (1993), vợ N.T.T.H (1993).

Trước ngày 20-7, BN sáng đi làm tại công ty TNHH Thiết bị y tế IMED (Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng), tối về nhà tại Duy Xuyên. Từ ngày 20 đến 22-7, BN tiếp xúc với BN731 tại công ty. BN có đi ăn trưa với anh D.T.T, BN619, BN731 tại quán Chân trời góc bể quận Sơn Trà. BN có mua cơm trưa tại đường Lê Hồng Phong, Đà Nẵng (không rõ địa chỉ cụ thể).

8 giờ ngày 23-7, BN làm việc tại công ty và đi ăn trưa với chị T.T.G, anh D.T.T và BN731. Khoảng 15 giờ cùng ngày, BN qua Bệnh viện Phụ Nữ Đà Nẵng cùng với chị G gặp chị T trao đổi công việc, sau đó về lại công ty rồi về nhà. Ngày 24-7, BN cùng chị G đến BV Ung Bướu gặp bác sĩ Đ trao đổi công việc. 12 giờ BN mua cơm trưa tại đường Lê Hồng Phong, Đà Nẵng (không rõ địa chỉ cụ thể).

Ngày 25-7, BN về nhà tại địa phương, không đi đâu; ngày 26-7, đi cà phê với thầy V.V.T (Hội An), T.Đ.L (Điện Bàn); Ngày 27-7, BN sáng làm việc tại công ty tiếp xúc với BN731, tối về nhà tại địa phương.

Quảng Nam lấy mẫu nhiều tiểu thương sau khi có người buôn bán ở chợ mắc Covid-19

Ngày 28-7, BN đi cùng với anh T giao thiết bị y tế cho BV Sản Nhi Đà Nẵng. Tại đây gặp anh C, anh M trao đổi công việc. Ngày 29-7 đến 5-8, BN được làm việc và cách ly tại nhà tại Duy Xuyên (sau khi BN619 được công bố). 15 giờ ngày 6-8, BN được đưa vào Khu cách ly THPT Hồ Nghinh, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên. Tại đây ở phòng cách ly chung với 10 người. Ngày 7-8, được lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không sốt, không ho, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

2. Trường hợp 2

BN 858 (nữ, SN 1965, thôn 7b, Điện Nam Đông, Điện Bàn), tạm trú tổ 22, Nam Diêu, Thanh Hà, TP Hội An. Từ ngày 9 đến 14-7, BN chăm mẹ L.T.T (1937) tại khoa Bỏng tầng 2, BV Đà Nẵng, có tiếp xúc với chị ruột N.T.T (1957, đường Lê Độ - Đà Nẵng), những người cùng phòng (không nhớ rõ tên).

Ngày 14-7, BN cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, sốt nhẹ nên ra quầy thuốc ở gần cổng bệnh viện (đường Quang Trung) để mua thuốc uống. 7 giờ ngày 15-7, BN về nhà ở Điện Nam bằng buýt (không nhớ rõ biển số xe). 9 giờ 15, BN đi chợ Lai Nghi. Về nhà có tiếp xúc chồng H.V.S (1962). Sau đó, bệnh nhân có đi chợ Lai Nghi 1 - 2 ngày/lần, khi đi có mang khẩu trang.

Các ngày chủ nhật 19 và 26-7, BN đến sân cầu lông sau đó uống cà phê cùng chị T.T.H (1960, An Bàng, Thanh Hà), N.T.X.N (1956,Thanh Chiếm,Thanh Hà), T.T.L (1961, An Bàng, Thanh Hà), D.T.X (1960, An Bàng, Thanh Hà) tại quán của anh T (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thanh Hà). Ngày 20 đến 22-7, BN ở nhà không tiếp xúc với ai. 9 giờ ngày 23-7, BN được chồng chở đến nhà mẹ L.T.T (bằng xe máy) ở Nam Diêu - Thanh Hà, tiếp xúc với em trai N.V.Đ (1974), cháu N.T.T (1985).

10 giờ ngày 24-7, BN đến Trạm Y tế Điện Nam Đông để khai báo y tế. Từ ngày 25-7 đến 4-8, BN chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người đến thăm mẹ gồm L.T.D (1959), N.C.C (1994), N.T.H (1959), V.T.B (1944), T.T.Đ (1954), N.N (1954), N.D (1939), N.T.N.O (Phước) (1969, Điện Nam, Điện Bàn). Ngày 5-8, BN đến Trạm Y tế Thanh Hà khai báo y tế, có đeo khẩu trang. Ngày 7-8, BN được lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không sốt, không ho, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

3. Trường hợp 3

BN 859 (nữ; SN 1973, khối phố 1, Phước Hòa, Tam Kỳ). Nghề nghiệp: Buôn bán tại chợ Vườn Lài (phường An Sơn, Tam Kỳ). BN sống cùng con trai tên T. (BN841). Từ 8 giờ đến 15 giờ sáng ngày 24-7, BN đi bằng xe máy đón cháu T. ở nhà ông bà nội T. từ Đà Nẵng (Yên Khê 2, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, ĐN) về Tam Kỳ. Tại đây, chị có tiếp xúc với ông N.P.D, bà L.T.Y.L, em M.V.L, cháu M.Q.Đ, con gái N.Q.A.

Từ ngày 25 đến 8-7, BN đến buôn bán ở chợ Vườn Lài. Mặt hàng buôn bán: bách hóa (quần, áo, khẩu trang, mỹ phẩm...). Trong quá trình bán hàng, BN có tiếp xúc với: H.T.M.H (1972, Hồng Lư, Hoà Hương), V.T.T.L (1982, Bàn Thạch, Hòa Hương), T.T.M (An Sơn, Tam kỳ), T.T.K.C ( K4, An Sơn), L.T.X.A (K5, Trường Xuân), V.T.T.L (Bàn Thạch, Hòa Hương), N.T.T.A (Trần Nguyên Hãn, An Mỹ), V.T.H (Huỳnh Thúc Kháng, An Xuân), H.M.S (K5, An Sơn), H.T.M.H (1994, K5, An Sơn), C.V.M (1963, Khối 4, An Xuân), H.T.P (1967 Khối 4, An Xuân).

Trong khoảng thời gian này, BN không đi lấy hàng ở đâu. Hằng ngày chị đi chợ mua đồ ăn tại chờ Vườn Lài, có đeo khẩu trang. Ở trọ, không tiếp xúc với ai vì dãy trọ vắng, chỉ có 2 mẹ con (BN841). Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không sốt, không ho, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

4. Trường hợp 4

BN 860 (nữ; SN 1965; khối Thịnh Mỹ, Cẩm An , TP Hội An). Nghề nghiệp: Nhân viên khách sạn. Bệnh nhân là em vợ BN 593, dì BN 625, dì BN 547, dì BN 715. BN ở chung nhà cùng chồng N.C.K (1963), con dâu N.T.T (1983), con N.H.N (1993), N.H.N (1996), N.N.C.G (2012), N.N.N.T (2014).

Chiều 23-7, BN được BN 547 chở bằng xe máy đến phòng 607 khoa Nội Thận - Nội tiết, BV Đà Nẵng chăm chị ruột là bà H.T.N (đã mất). 12 giờ trưa 24-7, BN về nhà tại Cẩm An, Hội An (bằng xe ô) cùng BN 715 và 2 cháu (đã đi cách ly tại trường Thủy Lợi). Buổi chiều BN ở nhà,chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.

Ngày 25-7, BN đi làm tại Le Belhamy Hoi An Resort and Spa - Điện Bàn làm chung ca với: N.T.Y (Cẩm Thanh); Đ.V.Q (Tân Thịnh - Cẩm An); T.T.T.T (Hà My Tây - Điện Dương - Điện Bàn); N.S (Thôn Chiên Đông 2, Điện Phương,Điện Bàn).

Từ ngày 26 đến 29-7, BN lo đám tang tại nhà BN 593, trong đám tang tiếp xúc với BN 593, BN 547, BN 625, BN 715, chú H.Đ, dì H.T.X, Chị Đ.T.T, anh N.T.N (đã cách ly tập trung ở Trường Thủy Lợi), ngoài ra còn tiếp xúc L.T.N (1967,tổ 2 Tân Thịnh), T.T.T (1964), H.T.N (1966, Phước Tân, Cửa Đại).

Ngày 29-7, BN được cách ly tập trung tại Trạm Y tế Cẩm Hà, ở chung phòng với BN715. Ngày 30-7, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, cho kết quả âm tính. Ngày 3-8, lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả âm tính. Ngày 8-8, BN lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 3, kết quả dương tính. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không sốt, không ho, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

