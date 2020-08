Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư: “Khẩn trương truy vết F1, không để mất dấu”

Thứ Ba, ngày 11/08/2020 17:56 PM (GMT+7)

“Phải tổ chức giám sát quyết liệt các trường hợp sốt, ho kể cả cảm cúm, nghi ngờ mắc COVID-19, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm toàn bộ”, PGS.TS Trần Như Dương cho hay.

Quảng Trị còn cơ hội khống chế dịch bệnh

Sáng 11/8, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đến thời điểm hiện nay Quảng Trị đã có 4 ca nhiễm COVID-19 trong đó trường hợp đầu tiên có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi được chọn làm địa điểm cách ly y tế chính để phòng chống dịch bên cạnh đó có thêm Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng được sử dụng một phần để làm cơ sở cách ly tập trung. Huy động nguồn lực đảm bảo chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng trang thiết bị để phòng chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Về tuyến y tế cơ sở, các Trung tâm y tế tuyến huyện sẽ tiếp nhận, cách ly và điều trị cho những người nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 theo phương châm bốn tại chỗ. Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà được lựa chọn trở thành Bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu.

Tuy nhiên phòng xét nghiệm SARS-COV-2 còn lạc hậu chưa đáp ứng đủ nhu cầu xét nghiệm và trang thiết bị vẫn còn thiếu để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao các nỗ lực của tỉnh Quảng Trị trong công tác phòng chống dịch COVID-19; các giải pháp đưa ra tương đối phù hợp. Tuy nhiên, cần thành lập các tổ cộng đồng phòng chống COVID tại địa phương để sàng lọc các đối tượng nghi ngờ COVID-19; Tổ chức các khu cách ly riêng với các ca nghi ngờ nhiễm bệnh, nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm.

Theo PGS.TS Trần Như Dương, khác với Đà Nẵng, Quảng Trị còn cơ hội khống chế dịch bệnh, vì vậy phải tận dụng cơ hội này để khống chế lây lan và không được mất dấu.

Theo đó, phải truy vết F1, cách ly tập trung triệt để, bắt buộc, không có ngoại lệ, bởi dù họ cam kết nhưng ý thức chủ quan là rất dễ lây ra cộng đồng. Cần thần tốc và quyết liệt hơn

Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương nhấn mạnh, ngoài những trường hợp F1 đã rà soát, cần phải truy lại, nắm những người này họ ở đâu, làm gì?

“Phải tổ chức giám sát quyết liệt các trường hợp sốt, ho kể cả cảm cúm, nghi ngờ mắc COVID-19, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm toàn bộ”, PGS.TS Trần Như Dương cho hay.

“Hy vọng dịch COVID-19 tại TP. Đà Nẵng sẽ sớm được kiểm soát”

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng có những chia sẻ về công tác phòng dịch ở Đà Nẵng.

Theo đó, 3 BV Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C và BV Chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng bị phong toả là một gánh nặng rất lớn cho các cơ sở y tế khác trên địa bàn Đà Nẵng. Chúng ta phải tiếp nhận khám chữa bệnh, điều trị, đặc biệt những trường hợp nặng từ các BV tuyến dưới. Với việc Bệnh viện C được tháo dỡ lệnh phong toả, chúng tôi nghĩ đây là một tín hiệu rất tích cực và cũng là một địa chỉ để cấp cứu những trường hợp bệnh nhân nặng và tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân đã điều trị ngoại trú ở BV C Đà Nẵng từ trước.

Trước mắt, lộ trình đề xuất là tiếp nhận những trường hợp cấp cứu. Thứ hai là điều trị ngoại trú cho các bệnh nhân đang điều trị tại BV C và nâng cao năng lực của khoa khám bệnh để tiếp nhận, điều trị cho các trường hợp cần thiết của người dân Đà Nẵng.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, BV dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn để dự phòng cho công cuộc điều trị, phòng chống dịch COVID-19. Thành lập Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn là một quyết định rất đúng đắn và chính xác của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng.

“Chúng ta hy vọng là dịch COVID-19 tại TP Đà Nẵng sẽ sớm được kiểm soát và đỉnh dịch sẽ giảm xuống trong những ngày tới. Trước đây, chúng tôi cũng dự báo là khoảng 10 ngày, sau đó thì sẽ giảm xuống ở tại các địa phương trên cả nước. Điều này phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực của chính quyền và ban chỉ đạo ngành y tế và của các đơn vị trong cộng đồng. Chúng ta đều phải cùng chung tay để có thể kiểm soát, giám sát, phát hiện được những trường hợp người nhiễm bệnh, cách ly được những đối tượng F1, và nhắc nhở người dân luôn tuân thủ theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội, nhà cách ly nhà, người cách ly người. Với tinh thần đó thì chúng tôi hi vọng Đà Nẵng sẽ kiểm soát sớm được dịch COVID- 19”, lãnh đạo Bộ Y tế nói.

