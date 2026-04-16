Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với thị trường Việt Nam, coi đây là minh chứng cho cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng sâu rộng giữa hai quốc gia. Nếu khái quát về tình hình chính trị và bộ máy lãnh đạo, Thủ tướng cho biết, Việt Nam vừa hoàn thiện các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Quốc hội đã phê chuẩn các chức danh lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp cận và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đoàn 52 doanh nghiệp lớn, hàng đầu của Hoa Kỳ.

Nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững, lấy mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân làm trọng tâm, Thủ tướng cho biết Việt Nam tập trung củng cố tính tự chủ chiến lược và chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chuyển dịch từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa vào năng suất và tri thức. Vừa qua, Việt Nam thực hiện cuộc cải cách bộ máy Nhà nước lớn nhất trong lịch sử để tạo ra mô hình năng động, hiệu quả. Việt Nam cam kết tháo gỡ rào cản, hoàn thiện thể chế và cơ chế chính sách để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Khẳng định Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu, Thủ tướng mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào thực chất, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Nhắc lại dấu ấn tích cực từ cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump tại New York vừa qua đã củng cố xung lực mới cho hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo....

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với thị trường Việt Nam

Thủ tướng đề nghị: “Để quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, qua đó đóng góp vào sự phát triển quan hệ song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Việt Nam cũng sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, thực chất, xây dựng với đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ về các định hướng lớn và giải pháp cụ thể, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả và cùng có lợi giữa hai bên”.

Tại buổi gặp mặt, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ chúc mừng và tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Việt Nam sẽ đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế toàn cầu theo ưu tiên của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động trong nhiều lĩnh vực then chốt: Năng lượng, ICT/Kỹ thuật số, Dịch vụ tài chính, Hàng không vũ trụ, Ô tô, Logistics, Sản xuất tiên tiến, Y tế & Khoa học đời sống, Nông nghiệp, Hàng tiêu dùng, Du lịch và Dịch vụ tư vấn..... bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hài hòa hóa với thông lệ quốc tế; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường tính ổn định chính sách, sự minh bạch và khả năng dự báo; đồng thời bày tỏ sự hiện diện của 52 doanh nghiệp là minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài vào Việt Nam.

Đánh giá cao các ý kiến thực chất, thẳng thắn của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt, những nội dung có thể tháo gỡ được, nhất là về mặt thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh sẽ tập trung tháo gỡ ngay; nội dung còn vướng từ cả hai bên, các Bộ, ngành liên quan tiếp tục trao đổi sâu hơn với phía Hoa Kỳ để tìm ra biện pháp xử lý thỏa đáng trên tinh thần hài hòa lợi ích.

Chia sẻ về các định hướng chính sách lớn, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình cải cách, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, hiệu quả, đặc biệt là quyết liệt, khẩn trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh (trong quý II, các bộ ngành phải cắt giảm 50% chi phí tuân thủ, 50% thời gian thực hiện thủ tục và cấp Bộ không thực hiện quá 30% tổng số thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý), sửa đổi các luật, quy hoạch, sửa đổi các quy định để huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho phát triển, trong đó có nguồn vốn của nhà đầu tư; trong quá trình này sẽ cầu thị lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hài hòa hóa với thông lệ quốc tế; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư...

Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu xử lý, có phản hồi bằng văn bản đối với những vấn đề cụ thể mà các doanh nghiệp đã đề cập; Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ theo dõi và đôn đốc, báo cáo tiến độ, kết quả cuối cùng.

Thủ tướng đề nghị Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò, ảnh hưởng của mình để chuyển tải thông điệp về thiện chí và nỗ lực hợp tác của Việt Nam, có tiếng nói khách quan, phản ánh đúng thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy hai nước sớm đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng; phía Hoa Kỳ sớm xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu (D1-D3).

Nhấn mạnh Chính phủ ủng hộ, hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển thị trường năng lượng bình đẳng, minh bạch, hiệu quả, đồng thời sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông có năng lực của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường nhằm nghiên cứu đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng viễn thông, 5G, cáp quang biển tại Việt Nam trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc gia, tuân thủ hành lang pháp lý của Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN và các doanh nghiệp Hoa Kỳ với tầm ảnh hưởng của mình đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong tổ chức thành công Năm APEC 2027, tạo động lực để Việt Nam tiếp tục mở cửa thị trường, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.