Ngọn đồi phát nổ, tràn đất đá xuống đường sau động đất

Sáng 8/11, người dân xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ) cảm nhận rung lắc nhẹ, song không thiệt hại về người và tài sản. Khoảng 15 phút sau, ngọn đồi cạnh tuyến đường vào Làng du lịch cộng đồng Tu Thó bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, hàng nghìn khối đất đá đổ ập xuống, lấp kín mặt đường.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Phạm Linh

Sự cố khiến du khách không thể vào làng tham quan, người dân phải đi đường vòng bằng xe máy. Chính quyền xã đã cắm biển cảnh báo, tạm cấm qua lại khu vực nguy hiểm để đề phòng sạt lở tiếp theo.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết vụ việc xảy ra trong thời tiết nắng ráo, là "hiện tượng bất thường". Chính quyền báo cáo tỉnh để kiểm tra, đánh giá nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn cho khu dân cư vùng núi.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận động đất 4,0 độ sáng nay xảy ra tại Măng Ri lúc 9h47, độ sâu chấn tiêu 8,1 km.

Cùng với Kon Plông (trước thuộc Kon Tum, nay là Quảng Ngãi), Măng Ri hay có động đất. Các trận gần nhất xảy ra cách đây hơn một tháng, cấp độ thiên tai mức 1 (rủi ro thấp), song nhiều người ở xa cảm nhận đồ đạc bị rung lắc.

Theo chuyên gia, động đất tại những khu vực này là động đất kích thích, xảy ra ở gần khu vực hồ chứa thủy điện. Khi nhà máy hoạt động làm tăng ứng xuất gây sức ép xuống lòng đất, dẫn tới dịch trượt làm phát sinh động đất.

Cách đây hơn 10 ngày, giữa thời tiết mưa lũ, ngọn núi nằm ở xã Ngọc Linh - đông bắc Quảng Ngãi, cũng phát nổ lớn gây sạt lở 3 km, chia cắt giao thông, 1.700 người bị cô lập.