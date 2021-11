3 học sinh lớp 8 ở Thanh Hóa chết đuối thương tâm

Thứ Hai, ngày 08/11/2021 18:38 PM (GMT+7)

Trong lúc tắm ở vũng nước sâu, nhóm học sinh lớp 8 ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) không may bị đuối nước khiến 3 người tử vong.

Chiều 8/11, thông tin từ UBND Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, chiều qua (7/11), trên địa bàn xã Xuân Sinh xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến 3 học sinh lớp 8 của Trường THCS Xuân Sơn tử vong.

Trong lúc tắm, 3 học sinh lớp 8 không may bị đuối nước thương tâm (Ảnh minh họa)

Theo ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, do được nghỉ học ngày Chủ nhật, một nhóm học sinh lớp 8 của Trường THCS Xuân Sơn rủ nhau đi chơi. Thông tin ban đầu cho biết, trong lúc chơi cùng nhau, do trời nắng và khá oi nóng nên có 3 học sinh rủ nhau xuống một vũng nước để tắm thì không may cả 3 học sinh bị đuối nước.

“Sự việc xảy ra trên địa bàn xã Xuân Sinh, 3 em gặp nạn là học sinh lớp 8, Trường THCS Xuân Sơn. Xã Xuân Sinh được sáp nhập từ xã Xuân Sơn và Xuân Quang ”, ông Hải cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, sau khi nhận được thông tin, Phòng GD&ĐT huyện Thọ Xuân cùng các đơn vị chức năng của huyện đã tổ chức thăm viếng, động viên gia đình các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

