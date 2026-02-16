20 tướng lĩnh quân đội ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

1. Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

2. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

3. Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Phạm Thắng

4. Thượng tướng Lê Đức Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

5. Trung tướng Dương Văn Thăng – Phó Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương

6. Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông Quân đội

7. Trung tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

8. Thiếu tướng Lưu Nam Tiến - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

9. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM

10. Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân

11. Thiếu tướng Võ Tiến Nghị - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

12. Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân

13. Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch - Phó Tư lệnh Quân khu 1

14. Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng - Phó Tư lệnh quân khu 2

15. Thiếu tướng Tô Thành Quyết - Phó Tư lệnh Quân khu 3

16. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu 4

17. Thiếu tướng Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4

18. Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó chính ủy Quân khu 5

19. Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy Quân khu 9

20. Thiếu tướng Võ Văn Hội - Uỷ viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

Ngoài ra còn có các sĩ quan thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI như: Đại tá Nguyễn Tấn Linh - Phó Tư lệnh Quân khu 7; Đại tá Huỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Cần Thơ; Đại tá Trần Quang Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Đắk; Đại tá Lê Trọng Hoà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh...