2 nạn nhân tử vong, 10 người bị thương trong vụ nổ làm sập nhà ở TPHCM

Tối 13/11, theo thông tin cập nhật mới nhất từ UBND phường Tân Thuận (TPHCM), vụ nổ làm sập nhà dân trên đường Bùi Văn Ba đã khiến 2 người tử vong và 10 người bị thương.

Cụ thể, ngoài nạn nhân N.V.N. (37 tuổi) tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Thị Thập, đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thêm một thi thể bị vùi lấp trong đống đổ nát. Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác xác minh danh tính và xử lý theo quy định.

Đối với 10 trường hợp bị thương, các nạn nhân được chuyển đến nhiều cơ sở y tế trên địa bàn như Bệnh viện Nguyễn Thị Thập, Bệnh viện Tân Hưng, Bệnh viện Khánh Hội, Bệnh viện Nhân Dân 115 và Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, điều trị.

Trong số này, có 3 nạn nhân bị xây xát nhẹ đã được bác sĩ xử trí ổn định và cho xuất viện.

Lực lượng PCCC và CNCH Công an TPHCM khẩn trương giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong vụ sập nhà. Ảnh: Tuấn Hùng

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, một vụ nổ lớn nghi do khí gas đã bất ngờ xảy ra tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm (số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận) do ông Cao Thế Hiển (SN 1974) làm chủ.

Sức ép kinh hoàng từ vụ nổ làm đổ sập hoàn toàn hai căn nhà số 81 và 79A; căn nhà số 83 bị sập một phần, nhà số 79 hư hỏng một phần. Ngoài ra, nhiều nhà dân lân cận cũng bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính và nhiều xe máy bị hư hại.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công an phường Tân Thuận đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và VKSND khu vực 6 khẩn trương phong tỏa hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH cùng xe cơ giới chuyên dụng đã được huy động để thu dọn xà bần, di dời các bình gas và tìm kiếm người mắc kẹt.

Khoảng 16h45, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các lực lượng tập trung tối đa nhân lực, phương tiện rà soát kỹ hiện trường nhằm không bỏ sót nạn nhân, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Sau khi rời hiện trường, đoàn công tác đã đến Bệnh viện Khánh Hội để thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại đây.

Hiện Công an phường Tân Thuận đã lập hồ sơ ban đầu, ghi lời khai những người liên quan và hoàn tất thủ tục chuyển giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.