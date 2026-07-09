Hà Nội tạm cấm/hạn chế nhiều tuyến đường sáng 11/7

Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), diễn ra từ 9h ngày 11/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm).

Theo đó, từ 7h30 đến 9h30 và 10h30 đến 12h ngày 11/7, thành phố tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên một số tuyến đường. Các phương tiện được ưu tiên hoặc làm nhiệm vụ, gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định không thuộc diện áp dụng.

Đồng thời, hạn chế các phương tiện khác lưu thông trên các tuyến: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện trên nhiều tuyến đường phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Để giảm ùn tắc, Công an TP Hà Nội tổ chức phân luồng từ xa. Các phương tiện từ Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Bắc, Tây và Tây Bắc được hướng dẫn di chuyển theo tuyến cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18 hoặc theo tuyến cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 để tiếp tục hành trình.

Đối với các phương tiện từ hướng Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long, lộ trình thay thế là Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, việc tổ chức giao thông thực hiện theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của UBND TP Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 và các văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc. Khi gặp đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông cần nhanh chóng chuyển hướng vào đường ngang hoặc nút giao gần nhất theo hướng dẫn để nhường đường.