1.057 người Phú Thọ chuyển về Hà Nội: Bà con mừng vì không phải di dời, chỉ trăn trở chuyện "cắt đôi" xóm làng

Hơn 1.000 dân Phú Thọ sắp thành công dân Thủ đô: Nỗi lo "nhà Hà Nội, ruộng Phú Thọ" và mong mỏi được ở trọn một xóm

Mới đây, giải trình trước Quốc hội về đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo hai địa phương tập trung bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, quản lý Vườn quốc gia Ba Vì và xử lý các công trình, dự án trong khu vực điều chỉnh.

Theo phương án Chính phủ trình Quốc hội, 40,06km² diện tích tự nhiên và 1.057 người thuộc tỉnh Phú Thọ được điều chỉnh về Hà Nội. Chính phủ đề nghị chốt thời điểm Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Các căn nhà nằm cạnh bãi ngô, bãi dong thuộc xóm Mom, xã Thịnh Minh, Phú Thọ nằm nép mình dưới chân dãy núi Ba Vì - nơi dự kiến sáp nhập vào Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là ổn định đời sống người dân sau điều chỉnh địa giới hành chính. Theo đó, 243 hộ dân với 1.057 người chuyển về xã Ba Vì, thành phố Hà Nội, nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời.

Cùng với việc ổn định nơi ở, Chính phủ yêu cầu bảo đảm thực hiện liên tục, không gián đoạn các chính sách đối với đồng bào dân tộc Mường, Dao, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Ông Nguyễn Văn Truyền - Trưởng xóm Mom vui vẻ cho biết, người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương sáp nhập. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Truyền - Trưởng xóm Mom, xã Thịnh Minh cho biết bản thân và người dân bày tỏ đồng thuận trước ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại phiên giải trình trước quốc hội.

Theo ông Truyền, xóm Mom hiện có 167 hộ dân, trong đó hơn 40 hộ dự kiến vẫn thuộc địa bàn Phú Thọ theo phương án sáp nhập. Trước đó, tại các cuộc họp lấy ý kiến gần như tuyệt đối người dân đồng tình với phương án sáp nhập về Hà Nội.

Tuy nhiên, theo ông Truyền, một trong những băn khoăn lớn nhất của người dân là việc canh tác nông nghiệp, nhất là khi khu dân cư và đất sản xuất có thể thuộc hai địa phương khác nhau.

Ông Truyền cho biết, người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ về những trăn trở của người dân, ông Truyền bày tỏ: "Điều chúng tôi lo ngại nhất là việc đất canh tác thuộc tỉnh Phú Thọ nhưng cư dân lại trực thuộc Hà Nội. Liệu sau khi sáp nhập về thủ đô, tỉnh Phú Thọ có còn quan tâm, hỗ trợ hệ thống trạm bơm tưới tiêu và toàn bộ cánh đồng của xóm nữa hay không? Ngoài ra, bà con cũng rất băn khoăn về những phiền toái, phức tạp khi phải chuyển đổi các loại giấy tờ và thủ tục hành chính".

Đối với giấy tờ hành chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định những giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc người dân phải cấp đổi đồng loạt sau khi thay đổi địa giới. Những hồ sơ thủ tục hành chính chưa giải quyết xong sẽ được chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý, người dân không phải nộp lại.

Về chế độ, chính sách, Bộ trưởng thông tin người dân được hưởng chính sách của thành phố Hà Nội. Trường hợp chính sách đang thực hiện có mức cao hơn, người dân tiếp tục được hưởng đến hết thời gian hoặc khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chính sách thay thế.

Vẫn mong 38 hộ dân còn lại của thôn được trở thành công dân Thủ đô

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đức Lộc - Trưởng xóm Bu Chằm, cho biết 95% hộ dân đồng thuận với chủ trương sáp nhập vào Hà Nội. Ông Lộc và người dân trong xóm cũng đồng thuận trước ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 1.057 người chuyển từ Phú Thọ về Hà Nội sẽ không phải di dời nếu không có nguyện vọng.

Ông Nguyễn Đức Lộc - Trưởng xóm Bu Chằm, cho biết 95% người dân trong xóm cơ bản nhất trí về chủ trương sáp nhập vào Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ông Lộc và người dân vẫn rất trăn trở trước phương án chia tách xóm. Cụ thể, kế hoạch hiện tại sẽ để lại 38 hộ dân ở lại tỉnh Phú Thọ, chỉ cách phần sáp nhập một con đường mới làm, trong khi 119 hộ còn lại được về Thủ đô.

"Người dân mong muốn toàn bộ 157 hộ cùng được sáp nhập vì họ vốn dùng chung nguồn nước, nghĩa trang và canh tác trên một cánh đồng. Dù đơn kiến nghị trước đó chưa được chấp thuận, xóm đang chuẩn bị gửi đơn lên các cấp cao hơn để đề xuất Hà Nội và Phú Thọ điều chỉnh lại bản đồ quy hoạch" - ông Lộc nhấn mạnh.

Về công việc tiếp theo, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch có liên quan.

Theo Bộ trưởng, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch Thủ đô và quy hoạch tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết. Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo hai địa phương thực hiện theo quy định pháp luật.

Về dự thảo nghị quyết, Chính phủ đề nghị giữ nguyên diện tích điều chỉnh 40,06km2, quy mô dân số 1.057 người và thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Các đề xuất liên quan đến mốc thời gian chi tiết, rà soát dự án, cơ chế ngân sách và quy định riêng về bảo tồn Vườn quốc gia Ba Vì sẽ được tiếp thu để chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền, không bổ sung vào nghị quyết do đã được pháp luật chuyên ngành quy định hoặc xác định trong lộ trình đề án.

Bộ trưởng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Hà Nội và Phú Thọ chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm việc quản lý theo địa giới mới được thực hiện thông suốt từ ngày 1/1/2027, ổn định đời sống nhân dân và quản lý Vườn quốc gia Ba Vì thống nhất, đồng bộ.